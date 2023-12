Università di Camerino – “Il Rettore Unicam Graziano Leoni ha accolto in Ateneo la Prefetta di Macerata Isabella Fusiello”

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 UNICAM

Università di Camerino

Il Rettore Unicam Graziano Leoni ha accolto in Ateneo la Prefetta di Macerata Isabella FusielloCamerino, 13 dicembre 2023 – Il Rettore dell’Università di Camerino prof. Graziano Leoni ha ricevuto nel pomeriggio di oggi in Rettorato la Prefetta di Macerata dott.ssa Isabella Fusiello.

Un incontro cordiale nel corso del quale il Rettore, dopo aver dato il benvenuto alla dott.ssa Fusiello nella nostra Provincia ed in Ateneo, ha illustrato le principali peculiarità dell’Università di Camerino, nonché nuove progettualità ed iniziative che si potrebbero realizzare in collaborazione, per poi accompagnarla a visitare due eccellenze dell’Ateneo, il centro di ricerca ChIP ed il laboratorio integrato sui nuovi materiali Marlic. Il Rettore e la Prefetta si sono soffermati anche di fronte al Palazzo ducale, simbolo della storia dell’Ateneo, reso inagibile dagli eventi sismici del 2016.

Nel ringraziare per l’accoglienza, la Prefetta si è dimostrata molto interessata alle iniziative ed alle attività promosse dall’Ateneo.

