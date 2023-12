(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 *PATTO STABILITA’, FOTI (FDI): NO POSIZIONI PRECONCETTE SU PNRR, MA

RIENTRARE DA DEBITO PUBBLICO*

“Dobbiamo tenere presente che il patto di stabilità e di crescita

determinerà il futuro dell’Europa dei prossimi anni nei quali l’Italia non

si potrà permettere di fare una politica recessiva. Il governo Meloni con

questa legge di bilancio ha dimostrato all’Europa di voler tenere fermi

alcuni saldi di finanza pubblica e di tenere sotto controllo il debito

pubblico. Però dobbiamo anche dire molto onestamente che ogni nazione cerca

di fare i propri interessi: non vediamo perché L’Italia non deve cercare di

fare i suoi. Molti dei finanziamenti del PNRR sono a debito e se questi

finanziamenti – che sono oltre 130 miliardi di euro – nei prossimi anni

andranno ad aumentare il debito pubblico italiano, si sviluppa dall’altra

parte una richiesta di rientro dal debito stesso. L’Italia è una delle

Nazioni che ha il maggior stock di miliardi del PNRR però proprio per

questo dobbiamo necessariamente chiarire una posizione che non è

preconcetta sotto il profilo ideologico: in questo momento l’interesse

dell’Italia è che Giorgia Meloni porti avanti un patto di stabilità, ma che

abbia all’interno una sua flessibilità per il rientro dal debito pubblico

considerando che il debito pubblico italiano è uno dei più alti a livello

europeo”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Porta a Porta.

Roma, 13 dicembre 2023

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei