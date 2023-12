(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 *Comunicato Stampa*

*INCONTRO AMMINISTRAZIONE – SIULP: CONVERGENZA TOTALE E COLLABORAZIONE *

*Necessità di nuovi agenti sul territorio e di tempi certi per la nuova

sede del Commissariato di Mirandola*

Un incontro costruttivo e positivo, utile a rinnovare la totale

collaborazione dell’Amministrazione Comunale mirandolese nei confronti

del SIULP e, più in generale, del Corpo della *Polizia di Stato*. Il

Sindaco Alberto *Greco*, accompagnato da una delegazione formata dalla

Vice Sindaco Letizia *Budri*, dall’Assessore alla Sicurezza Roberto

*Lodi* e dal Consigliere Comunale Guglielmo *Golinelli* ha ricevuto il

Segretario Provinciale del SIULP Roberto *Butelli*.

Un incontro, nel quale l’Amministrazione ha ascoltato e condiviso la

preoccupazione del Sindacato in merito al progressivo assottigliamento

dell’organico che si ritroverà ridotto ad un numero di agenti che

rischia di toccare il minimo storico. Fondamentale – e trattasi di un

pensiero condiviso – che nella prossima ripartizione di organici in

programma per Giugno sia portata un’inversione di tendenza con la

massima attenzione verso il Commissariato di Mirandola in materia di

rinforzi. Una necessità motivata non solamente dall’incessante e

continua opera di pattugliamento e presidio del territorio, altresì

dalle numerose attività garantite alla cittadinanza fra le quali

l’ufficio stranieri e l’ufficio passaporti.

Nella parte conclusiva dell’incontro la riunione ha toccato il tema

legato alla nuova sede del Commissariato cittadino designata presso l’ex

GIL. In tale senso il Segretario Provinciale Butelli è stato aggiornato

in merito al colloquio con il nuovo Questore di Modena e sull’incontro

in calendario con la Prefettura (Comitato Provinciale di Pubblica

Sicurezza) per velocizzare quanto possibile il progetto, nella

consapevolezza di aver già informalmente ottenuto garanzie- dal

Ministero competente – in materia di fondi per realizzare l’opera.

Nelle prossime settimane di concerto con Ucman, l’Amministrazione si

rivolgerà alle Istituzioni competenti affinché le richieste relative

agli organici si concretizzino.