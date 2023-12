Biblioteca Nazionale Marciana: RECALL MATRICE COLORE ORNATO – CARTE PER LEGARE E COPRIR LIBRI – da Sabato 16 Dicembre 2023 17 a Domenica 28 Gennaio 2024 18

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

/*A cura di */*Rosalia Claudia Giordano*

*Sabato 16 Dicembre 2023 – Domenica 28 Gennaio 2024*

Libreria Sansoviniana – Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

Da *Sabato 16 Dicembre 2023 a Domenica 28 Gennaio 2024 *sarà aperta al

pubblico la mostra */Matrice Colore Ornato Carte per /**/legare e coprir

libri/* nella Libreria Sansoviniana della Biblioteca Nazionale Marciana.

L’esposizione è il frutto di un preliminare censimento dei modelli

– presenti nelle raccolte della Biblioteca Nazionale Marciana – finalizzato

alla validazione di un nuovissimo /thesauro/ di riferimento funzionale,

elaborato dalla curatrice *Rosalia Claudia Giordano, *nell’ambito della

ricerca per il dottorato in Scienze del Patrimonio dell’Università degli

Studi di Catania*.*

La mostra intende avvicinare il pubblico alla conoscenza delle *carte

xilografate, carte decorate mediante impressione di matrici lignee*, e alle

loro applicazioni in ambito librario. La produzione di carte xilografate è

fortemente connessa alle carte da parati e ai tessuti sia per la tecnica che

per i motivi. Sebbene presenti in vari centri della Penisola, è nel Veneto

che questa produzione presto si configura come asse portante di un circuito

commerciale a forte irraggiamento. Da Bassano, in provincia di Vicenza, i

Remondini, moderni imprenditori del Settecento, raggiungevano ogni regione

d’Italia con queste carte che in catalogo erano promosse “*per legare e

coprir libri*”. Con taglio didattico e accattivante, la mostra prevede un

*excursus degli impianti decorativi*, dai più semplici, impressi con *una

sola matrice*, fino ai più complessi, ottenuti con la *sovrapposizione di

più matrici o legni*. Il censimento, avviato nel 2019 dalla *curatrice,

Rosalia Claudia Giordano*, si è arricchito in seguito grazie alla

collaborazione di Claudia Benvestito e Renata Tiozzo, personale marciano.

Con *un centinaio di esemplari* corredati da un apparato descrittivo ed

esemplificativo l’esposizione vuole fornire gli strumenti per guidare il

pubblico a una *corretta scomposizione dei motivi*, con l’obiettivo di

riuscire a decodificarne il linguaggio non testuale.

La casistica selezionata ha dimostrato una decisa incidenza di carte

provenienti dalla produzione dei Remondini, le cui *matrici* sono conservate

*presso i Musei Civici di Bassano del Grappa*. Dieci di queste, riprodotte

fotograficamente da Daniele Aliffi in scatti che enfatizzano la lettura del

rilievo, saranno accostate alle corrispondenti carte decorate rendendo

evidente la derivazione dell’impressione. Saranno esposte inoltre una serie

di *matrici xilografiche originali*, di proprietà privata.

Il *percorso è articolato in più sezioni* partendo dalle forme

immediatamente riconoscibili, aggregate per tipologia e declinate in due o

tre varianti cromatiche, per guidare l’occhio del visitatore a riconoscere

la modifica dell’impianto ottenuta con la ripetizione dello stesso legno

e/o con l’aggiunta di una matrice differente.

Infine, la mostra vuole rendere un tributo all’azione di salvaguardia di

questi materiali portata avanti con sistematicità da *Gabriele Mazzucco*,

storico restauratore veneziano della Biblioteca Marciana, scomparso nel 2009.

Il percorso di mostra sarà accompagnato da un’*agile /brochure/* con le

descrizioni accurate degli esemplari, le tipologie delle carte e i

suggerimenti per un corretto approccio di lettura.

L’evento espositivo è realizzato con il supporto di RGI bioSteryl Tech

SRL

*Visite Guidate: *

Venerdì 15 Dicembre, in occasione dell’Inaugurazione. La visita, con accesso

libero, sarà condotta dalla curatrice.

Sabato 16 Dicembre, ore 10.30 (solo su prenotazione [1])

*Domenica **7 Gennaio 2024* la mostra sarà visitabile con accesso gratuito

in occasione dell’iniziativa ministeriale #DomenicalMuseo attraverso

l’ingresso storico della Biblioteca Nazionale Marciana (Piazzetta San Marco

n. 13/a). Orario: 10.00 – 17.00, ultimo ingresso alle ore 16.00. Per

*VERNICE PER LA STAMPA: *Venerdì 15 Dicembre 2023 alle ore 11.00,

*INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA: *Venerdì 15 Dicembre 2023 alle ore 17.00

Salone Sansoviniano della Biblioteca Nazionale Marciana, Piazzetta San Marco,

13/a – 30124 Venezia

Margherita Venturelli – Biblioteca Nazionale Marciana

*Accesso alla mostra* attraverso il Museo Correr [4]

Piazza San Marco – Ala Napoleonica I – 30124 Venezia

Orario: 10.00 – 17.00 (ultimo ingresso alle ore 16.00)*.* Si prega di

controllare il sito del Museo Correr prima della

visita) https://correr.visitmuve.it/ [5]

*Per qualsiasi informazione si prega di scrivere

