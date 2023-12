(ACON) EDITORIA. GRUPPI CDX: PREOCCUPA AGITAZIONE GIORNALISTI MESSAGGERO V.

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 13 dic – “L’agitazione dei giornalisti del

quotidiano Messaggero Veneto ? preoccupante, non solo perch? si

paventa il rischio di perdere una voce autorevole di una parte

importante della nostra regione, ma perch? si prospetta la

perdita del posto per diversi lavoratori dell’informazione che da

decenni raccontano il territorio con il risultato non

trascurabile di essere il quotidiano con pi? vendite in regione”.

I consiglieri regionali di Maggioranza in una nota esprimono

“solidariet? ai redattori del Messaggero Veneto che proclamano

uno stato di agitazione per la preoccupazione causata dal piano

di rilancio del Gruppo Nem, neo proprietario della testata”.

“Le voci della nostra regione sono storicamente plurali –

sottolineano – e le logiche di razionalizzazione dei costi

nell’informazione del Nord-Est non possono mettere a repentaglio

la pluralit? dell’informazione nel Friuli Venezia Giulia”.

