(ACON) BILANCIO. PUTTO (PAT-CIV): CONTRASTARE INCIDENTI DA ANIMALI SELVATICI

mer 13 dicembre 2023 Trieste, 13 dic – "I numerosi casi di cronaca, nonch? lo

storico degli incidenti registrati in tutta la regione a seguito

di collisione tra animali selvatici e mezzi di trasporto,

impongono di trattare il tema con maggiore attenzione, per la

sicurezza sia della fauna sia dei conducenti. A tal proposito, ho

proposto di inserire un apposito capitolo di spesa nella

Stabilit? 2024 per impiegare 100mila euro nell’installazione di

sistemi di dissuasione e prevenzione nelle strade maggiormente

interessate dal fenomeno degli attraversamenti di animali

selvatici”.

Lo rende noto Marco Putto, consigliere regionale di Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg.

“Vi sono vari esempi in altre regioni – aggiunge Putto – di

tecnologia e strumenti per indurre gli animali a non avvicinarsi

troppo alle strade, che possono mitigare i bollettini che ormai

raggiungono cifre importanti: ricordo che, solo lo scorso anno,

sono stati quasi 2.046 gli impatti segnalati alle autorit?

competenti. Gi? oggetto di una mia interrogazione in Aula,

ritorno sul tema affinch? la Giunta si impegni concretamente a

investire in questo settore della sicurezza stradale,

contestualmente alla messa in campo di un ulteriore capitolo di

spesa, da affrontare sul periodo triennale, di 50mila euro: la

cifra verrebbe destinata per il reinserimento della fauna

selvatica impropriamente presente a ridossi di centri urbani o

piccoli centri abitati ai quali si avvicina perch? disorientata o

in cerca di cibo”.

“L’azione – conclude il consigliere – mira a preservare la

sicurezza e il benessere di cittadini, delle coltivazioni, degli

allevamenti nonch? degli stessi animali, troppo lontani dal loro

habitat naturale”.

