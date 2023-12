(ACON) BILANCIO. GRUPPO FORZA ITALIA: BENE LA RESPONSABILIT, ORA LA CRESCITA

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 13 dic – La parola chiave ? crescita. “Perch? –

per dirla con il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio

regionale del Friuli Venezia Giulia, Andrea Cabibbo – la manovra

finanziaria ? responsabile e mette in sicurezza ogni singolo

settore. Il passo successivo non pu? che essere orientato verso

un orizzonte di sviluppo sostenibile, di lavoro e di aumento

dell’occupazione, possibilmente altamente qualificata”.

Questo il messaggio emerso questa mattina nel corso di una

conferenza stampa del Gruppo di Forza Italia nell’Assemblea

legislativa regionale, alla presenza dei consiglieri Cabibbo,

Roberto Novelli e Michele Lobianco.

Lo evidenziano in una nota gli esponenti forzisti, aggiungendo

che “la strategicit? geopolitica del Friuli Venezia Giulia non

pu? prescindere da una rete infrastrutturale adeguata. Lo

sviluppo e la crescita prendono quota nella misura in cui sono

sorretti da collegamenti consoni. Nel caso del Fvg, il capitolo

infrastrutture cala un poker di temi che FI intende affrontare:

la rete viaria, quella ferroviaria, i porti e l’aeroporto. Bene

lo stop alla Via della Seta: resta l’intenzione di coltivare il

partenariato strategico tra Italia e Cina, pur in uno schema che

vede l’Italia convintamente schierata con i Paesi del G7 e in un

contesto di Patto Atlantico”.

“Dobbiamo adeguare e potenziare – prosegue l’intervento – le

linee viarie su rotaia e su gomma, a costo di riaprire il

capitolo dell’alta velocit?. Addirittura, per quanto attiene

all’Av, la linea si interrompe a Bologna ed ? cresciuta, di

fatto, solo lungo la dorsale tirrenica, lasciando sguarnito il

fronte adriatico. Se vogliamo essere una piattaforma logistica

tra Occidente e Balcani, abbiamo bisogno di una rete

infrastrutturale efficiente”.

Novelli ha quindi posto l’accento sul tema del turismo,

rivendicando “la scelta lungimirante di promuovere e sostenere la

ricchezza artistica, storica, culturale, turistica e

paesaggistica della nostra regione, certificata dalla presenza di

cinque localit? cui ? stato riconosciuto il prestigioso brand

dell’Unesco: Cividale del Friuli, Aquileia, Palmanova, le

Dolomiti Friulane e Pal? di Livenza. Un emendamento ad hoc

porter? altri 200mila euro per questi siti in un disegno

complessivo di valorizzazione del turismo culturale”.

Lobianco, dal canto suo, ha puntato “sull’opulenza della manovra,

figlia di un tessuto produttivo capace, concreto e lungimirante.

La politica ha il merito di avere una visione, ma nel caso del

Fvg c’?, a monte, il merito di chi fa impresa e crea lavoro, di

professionisti e lavoratori seri e di cittadini che pagano le

tasse”.

Tra gli emendamenti puntuali, un altro intervento di Forza Italia

per la famiglia e la natalit? ? quello dedicato alle gestanti in

difficolt?: ? pronta una seconda istanza del capogruppo Cabibbo

da mezzo milione di euro. “FI – spiega – sostiene le donne,

affinch? non vengano lasciate sole nelle scelte delicate e

importanti legate all’alba di una vita nascente. L’importo

massimo pro capite ? di 4mila e 500 euro. Pu? essere versato

tramite un contributo periodico o con un intervento una tantum.

Le destinatarie sono le donne nel periodo della gravidanza o nei

primi sei mesi di maternit?”.

“Le istituzioni – conclude – hanno il compito di sostenere la

vita sempre, anche attraverso azioni volte alla creazione di una

comunit? coesa e solidale nei confronti di chi ? pi? in

difficolt?. Si tratta di una piccola, ma significativa, goccia

per esorcizzare lo spettro incombente dell’inverno demografico,

purtroppo avvalorato dai numeri degli ultimi dieci anni,

soprattutto nella nostra regione”.

