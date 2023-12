(ACON) BILANCIO. CELOTTI (PD): CONTRASTO A DENATALIT COMPRENDA NIDI GRATIS

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 13 dic – “Siamo soddisfatti per aver

contribuito a porre un tema, quello della denatalit?, che

evidentemente ha smosso la Giunta. Per il suo contrasto riteniamo

tuttavia che, accanto ai bonus, vadano rafforzati in modo

coraggioso i servizi per la prima infanzia, a partire

dall’aumento dei posti negli asili nido, che vanno resi servizio

gratuito e universalistico, anche attraverso collaborazioni con

il mondo delle imprese e con il Terzo settore. A partire dal

prolungamento degli orari scolastici, attraverso servizi quali la

pre-accoglienza e il doposcuola, che aiutano la conciliazione”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd), intervenendo nel dibattito in aula sulla legge di Stabilit?

2024 e aggiungendo che “laddove si ? riusciti a invertire il

trend, e penso in particolare a Bolzano, dove si arriva a 1.8

figli per donna, questo ? stato possibile a fronte di politiche

coraggiose e strutturali, iniziate una decina di anni fa. Ma si

parla di un rinnovamento strutturale del sistema di welfare, che

garantisca servizi sui quali le giovani coppie devono pensare di

poter contare, e non soltanto di bonus, di importo pi? o meno

importante”.

“Quello sulla denatalit? – continua l’esponente dem – ? uno dei

primi problemi da affrontare con politiche coraggiose e

strutturali di supporto alla famiglia che puntino, nel contempo,

ad abbattere le differenze di genere, a sostenere il lavoro

femminile, a dare risposte al tessuto economico e a riequilibrare

le differenze sociali, riprendendo ad attivare e garantire

servizi, quanto pi? possibile universalistici e gratuiti. Questo

si fa attraverso aiuti economici, certo, ma soprattutto

attraverso un potenziamento dei servizi. Pensiamo a come sarebbe

la vita delle famiglie se la scuola dell’infanzia, cio? l’asilo,

non fosse un servizio universalistico, ma uno da acquistare con

un bonus regionale”.

“Tra le proposte del Pd – aggiunge Celotti – la necessit? di

agire per un riequilibrio sociale, affrontando le situazioni di

povert?. Le famiglie non sono tutte uguali e crediamo che sia

necessario potenziare le misure come la dote famiglia o la dote

scuola a favore dei nuclei con redditi bassi. Il Friuli Venezia

Giulia dovrebbe usare la sua specialit? cercando di garantire dei

leps regionali a tutela delle famiglie pi? fragili, ad esempio

esentando o riducendo il costo dei servizi scolastici a gestione

comunale”.

“Fa inoltre pensare – conclude Celotti – che la misura annunciata

da Fedriga preveda, a una prima lettura, una residenza di almeno

due anni in regione, proprio mentre dal Governo arriva la notizia

che i requisiti di residenza di due anni per l’assegno unico per

i figli, a seguito di una segnalazione arrivata in febbraio da

Bruxelles, verranno eliminati. Evidentemente in Fvg, dove per

l’accesso alla maggior parte delle misure sociali sono previsti

ben cinque anni di residenza, non capiamo che i servizi che

istituiamo possono diventare uno strumento di attrattivit? per

nuove famiglie”.

ACON/COM/db

131848 DIC 23