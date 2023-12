(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 anno 2023

ACRA Agenzia Consiglio regionale dell’Abruzzo

CONSIGLIO REGIONALE: NASCE IL NUOVO STEMMA DELL’ABRUZZO. ISTITUITO FESTIVAL SOSTENIBILITA’

(ACRA) – L’Aquila, 12 dicembre – Rinviata la discussione del Progetto di legge “Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali”. Approvato poi il progetto di legge “Istituzione del Festival della Sostenibilità” (a firma Santangelo, Di Matteo, Verrecchia, Di Benedetto, D’Incecco, Pepe, D’Addazio). Con il provvedimento si vuole perseguire l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale quale condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Il Festival prevede la realizzazione di eventi e iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché l’organizzazione di seminari e la formulazione di studi e ricerche sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale. Si svolge con cadenza annuale nella località individuata dall’Ufficio di presidenza. Inoltre, l’Aula ha approvato il PdL, “Modifiche alla L.R. 27 luglio 2022 n.13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo)” a firma del presidente Sospiri. La modifica legislativa mantiene inalterato lo scudo sannitico con i colori bianco, verde e azzurro con la figura stilizzata del Guerriero di Capestrano, aggiorna, invece, l’originale idea grafica dello stemma, approvata con legge nel mese di luglio dello scorso anno. Rispetto al bozzetto iniziale viene prevista la rimozione della corona d’oro che era posta nella parte superiore e gli ornamenti situati nella parte inferiore. Rimane anche la scritta in latino, “Gentium Vel Fortissimarum Italiae”. Il Consiglio ha, infine, approvato alcuni emendamenti a norme esistenti e variazioni al bilancio 2023, nello specifico: modificata in parte, la legge regionale 9 giugno 2022 n. 9, “Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d’acqua a uso idroelettrico (…)”; aggiornato l’articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2014 n. 17, “ Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni (…)”. In particolare, viene previsto che la Regione, per facilitare l’informazione attraverso i media televisivi, promuova la conclusione di appositi accordi o protocolli d’intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni (LIS). Sugli interventi di carattere finanziario si prevede: 10.000 euro, al fine di procedere alla gara per l’affidamento in concessione dell’autoporto di Roseto (TE); 40.000 euro di contributo ai Comuni del bacino sciistico della Maielletta per miglioramento della viabilità nella stagione invernale in località “Passolanciano”; 20.000 euro, al fine di procedere con il restauro dei lampioni della processione del Venerdì Santo, manifestazione storico religiosa organizzata dall’Arciconfraternita Santissima Trinità di Sulmona (AQ); 2.000 euro al fine di contribuire alle spese di funzionamento dell’Associazione “ Club 500 – Angel d’Abruzzo” di Città Sant’Angelo. (red)

