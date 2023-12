(ACON) SALUTE. CAPOZZI (M5S): BURLO E CATTINARA, ASCOLTARE MEDICI E CITTADINI

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 12 dic – “Ci opporremo fino in fondo allo

smembramento del Burlo, su cui c’? l’ennesima contraddizione di

una Regione che ha impegnato in questi anni, per interventi in

via dell’Istria, circa 13 milioni di euro, investendo di fatto

sulla struttura esistente”.

Lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle,

Rosaria Capozzi, ricordando (in una nota congiunta la

coordinatrice Elena Danielis) di aver presenziato oggi alla

consegna delle firme tematiche dei cittadini in Consiglio

regionale.

“Il M5S – ricorda l’esponente pentastellata – ha seguito per

tutta la passata legislatura le vicende dei lavori di

ristrutturazione previsti nell’ospedale di Cattinara, chiedendo

trasparenza e senso di responsabilit? alla Giunta Fedriga.

L’assessore Riccardi, incalzato, aveva a suo tempo promesso di

avviare una riflessione sulle possibili alternative a un progetto

che, ricordava lui stesso, si era ritrovato gi? sulla scrivania,

ma senza averlo firmato lui. Su questi progetti abbiamo gi?

depositato un’interpellanza e, questa mattina, anche

un’interrogazione sui lavori che interessano le aree verdi del

Burlo”.

“Il tempo di due legislature sarebbe stato sufficiente per

rivedere in profondit?, alla luce dei dettami della Missione 6

del Pnrr, il progetto complessivo che interessa la sanit?

triestina. Evidentemente, per?, la volont? politica non c’era.

Per noi – conclude Capozzi – quello di ridiscutere il progetto

del polo sanitario di Cattinara e di trasferimento del Burlo

Garofolo resta un punto fermo. Chiediamo perci? con forza che

venga fatto insieme a tutti i portatori di interesse, in primis

medici e operatori sanitari, ma anche cittadini e associazioni”.

