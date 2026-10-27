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Salute

Disturbi del comportamento alimentare, domani il convegno “Corpi Interrotti” in Cittadella dei Musei 

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - I disturbi del comportamento alimentare (DCA) e le strategie finalizzate al miglioramento del percorso universitario per le persone che ne soffrono, saranno al centro del convegno “Corpi Interrotti”, in programma domani mercoledì 28 ottobre dalle ore 15 alle 19, in aula Magna Coroneo (Cittadella dei Musei).

L’appuntamento, organizzato dall’associazione studentesca Agorà UniCa con la collaborazione del MuA (Museo e Archivio Sinnai),  vedrà l’intervento di psicologi, nutrizionisti ed esperti del settore.

In apertura di pomeriggio, sarà presentato il progetto fotografico di Sanna Sjöswärd, fotografa svedese di origine iraniana e vincitrice del premio World Press Photo per il suo lavoro a testimonianza dei DCA. La fotoreporter dialogherà con la direttrice del MuA Sinnai, Isabella Atzeni.

Seguiranno gli interventi clinici della biologa nutrizionista Michela Pacifico e della psicologa e psicoterapeuta Valeria Mainas. La seconda parte del convegno si focalizzerà sul supporto istituzionale e accademico, grazie ai contributi di Cristina Cabras (delegata del Rettore per il polo penitenziario), Marco Meloni (Presidente CdA ERSU Cagliari) e Silvia Vinci (responsabile Servizi per l’Inclusione e Apprendimento di Ateneo), per concludersi con una tavola rotonda e un dibattito aperto.

(AGENPARL)
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