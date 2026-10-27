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Arte e cultura

SCIOPERO NAZIONALE DEL 27 OTTOBRE DEI DIPENDENTI E DEGLI SCRITTURATI DEI TEATRI DI PROSAPRESIDIO A VERONA DAVANTI AL TEATRO NUOVO – PIAZZA VIVIANI DALLE 19.30 ALLE 21.00

RedazioneBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - In occasione dello sciopero nazionale del 27 ottobre 2026 proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria dei dipendenti e degli scritturati dei teatri di prosa, le lavoratrici e i lavoratori del settore dello spettacolo di Verona e provincia si ritroveranno in presidio davanti al Teatro Nuovo di Verona, in Piazza Viviani, dalle ore 19.30 alle ore 21.00.

Lo sciopero, che interesserà l’intero comparto dei teatri di prosa su tutto il territorio nazionale, è stato indetto per rivendicare: il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro scaduto e il miglioramento delle condizioni salariali e normative; la stabilità occupazionale e il contrasto al precariato che colpisce in particolare tecnici, amministrativi e scritturati; il riconoscimento della specificità e della professionalità del lavoro nello spettacolo dal vivo; maggiori investimenti pubblici per la prosa e per la tenuta dei teatri stabili.

Il presidio di Verona vuole dare voce a chi ogni sera rende possibile l’apertura del sipario, ma che troppo spesso lavora in condizioni di fragilità e discontinuità.

Durante il presidio sono previsti interventi di lavoratrici, lavoratori e rappresentanti sindacali. La cittadinanza, gli abbonati e gli amanti del teatro sono invitati a partecipare in segno di solidarietà.

Slc Cgil Verona

(AGENPARL)
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