Mattei, Presidente Fontana: protagonista della rinascita economica italiana, sua eredità ancora attuale

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Roma, 27 ott – "L'anniversario della scomparsa di Enrico Mattei ne rinnova il ricordo e l'eredità. Deputato della Repubblica, protagonista della rinascita economica dell'Italia nel dopoguerra, Mattei affermò il ruolo dell'Italia nel mondo, contribuì a rafforzare il peso del nostro Paese negli equilibri economici e politici internazionali. Con coraggio, determinazione e capacità di guardare lontano, scrisse una pagina importante della storia della Repubblica, che continua a essere fonte di ispirazione e insegnamento".
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