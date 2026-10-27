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MERCOLEDì 28/10/2026 – I dati del bike sharing, un anno di servizio tra risultati e prospettive

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - I dati del bike sharing, un anno di servizio tra risultati e prospettive

Bilancio e approfondimenti sul ruolo della mobilità ciclabile nel trasporto pubblico locale

A poco più di un anno dall'avvio del servizio, Monopoli presenta i dati del bike sharing e traccia un primo bilancio dell'esperienza, analizzando i risultati raggiunti, gli obiettivi e le prospettive di sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio.

L'appuntamento è in programma mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 11:30, presso la Sala delle Terre Parlanti di Palazzo San Giuseppe, in Vico Acquaviva 19, a Monopoli . L'incontro vedrà la partecipazione della Città di Monopoli, della Città metropolitana di Bari e di Mermec e sarà dedicato alla condivisione dei dati e dei risultati del primo anno di attività, con un approfondimento sul contributo che il bike sharing può offrire all'integrazione con il sistema del trasporto pubblico locale.

Interverranno Angelo Annese , Sindaco di Monopoli; Vito Leccese , Sindaco della Città metropolitana di Bari; Vito Parisi , Sindaco di Ginosa e Vicepresidente ANCI con delega a TPL e mobilità sostenibile; Giuseppe Grezzi , Consigliere comunale di Valencia ed ex Assessore alla Mobilità sostenibile; Christian Campanelli , Consigliere comunale di Monopoli incaricato per il progetto bike sharing; Nicola Dambra , Mermec e Angel Holding; Matteo Pertosa , Ceo e Fondatore di Vaimoo.

Un contributo significativo al confronto arriverà dall'esperienza di Valencia , città che ha sviluppato importanti politiche per la trasformazione della mobilità urbana. Giuseppe Grezzi, già Assessore alla Mobilità sostenibile, porterà la propria esperienza amministrativa, offrendo una prospettiva europea per interpretare i dati di Monopoli e confrontare strategie e risultati in materia di mobilità sostenibile.

L'incontro rappresenterà un'occasione per fare il punto sul percorso avviato a Monopoli e riflettere sulle opportunità offerte dal bike sharing nel favorire spostamenti più sostenibili, ampliare le possibilità di mobilità urbana e rafforzare l'integrazione tra i diversi servizi di trasporto.

(AGENPARL)
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