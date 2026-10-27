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Sport

Senegal: Qatar sostiene i preparativi del per i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026

Faris Al NouriBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Il Qatar ha fornito alla Repubblica del Senegal 15 autobus e una fornitura di attrezzature di sicurezza, a sostegno dei preparativi per i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Lo riporta l’agenzia di stampa qatariota “Qna”.

L’evento, in programma dal 31 ottobre al 13 novembre, segnerà la prima volta in cui una manifestazione olimpica si terrà in territorio africano.

L’iniziativa riflette il più ampio impegno del Qatar nel supportare i Paesi ospitanti nell’organizzazione di eventi sportivi e nel rafforzamento della cooperazione internazionale, attraverso la condivisione di competenze e risorse maturate in occasione della FIFA World Cup Qatar 2022 e di altri grandi tornei.

L’Ambasciatore del Qatar presso la Repubblica del Senegal, Youssef Shaban Ibrahim Al Sada, ha dichiarato: “Il Qatar e il Senegal intrattengono un rapporto solido e di lunga data; siamo lieti di sostenere i preparativi del Senegal per i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, un momento storico per lo sport in Africa. Condividere il know-how acquisito nell’organizzazione di grandi eventi sportivi rappresenta uno dei contributi più preziosi che possiamo offrire, e rispecchia la nostra convinzione nel ruolo dello sport come strumento per rafforzare la cooperazione tra le nazioni”.

Negli ultimi anni, il Qatar ha sostenuto i preparativi di diversi Paesi ospitanti, facendo leva sull’esperienza maturata nell’organizzazione di importanti tornei per promuovere la collaborazione in ambito sportivo e consolidare i rapporti tra gli Stati.

(AGENPARL)
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