(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 USLNotizie

Comunicazioni dall’Azienda Usl Toscana nord ovest

Twitter ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=8&mailid=4868 ) – Facebook (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=9&mailid=4868 ) – http://www.uslnordovest.toscana.it (

http://www.uslnordovest.toscana.it?acm=2288_4868 )

Mercoledì 13 dicembre al “San Luca” la ricorrenza di Santa Lucia, con Messa e concerto della banda della Folgore

Lucca, 11 dicembre 2023 – Nella giornata di mercoledì 13 dicembre 2023, ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte

le malattie degli occhi, all’ospedale San Luca di Lucca si svolgeranno alcune importanti iniziative.

A partire dalle 9 è infatti in programma la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti e il personale. La Messa avrà luogo

all’interno della cappella al primo piano dell’ospedale, sarà presieduta dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti e concelebrata dal

parroco dell’ospedale padre Giampaolo Salotti.

Seguirà, alle ore 10 nella hall del San Luca, il concerto della banda musicale della brigata paracadutisti Folgore, inquadrata organicamente nel

Centro addestramento paracadutismo di stanza a Pisa, con un organico di media banda composto da militari paracadutisti che, oltre a svolgere le

normali attività addestrative di ogni paracadutista, partecipano alle molteplici cerimonie militari e istituzionali su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, non di rado, come in questa occasione, la banda si presta ad attività d’intrattenimento con l’esecuzione di un repertorio che va oltre

quello solito di marce militari, inni e canti di Specialità, riscuotendo notevole successo.

Questa formazione è già stata ospite dell’ospedale San Luca nel 2017, sempre per Santa Lucia.

Come consuetudine la ricorrenza sarà inoltre l’occasione per stilare un bilancio dell’attività svolta dalla struttura di Oculistica diretta da

Fausto Trivella.

La presenza di giornalisti, fotografi e operatori tv sarà particolarmente gradita

In allegato alcune immagini dell’evento del 2017 al San Luca

(sdg)

File allegati :

Folgore 1.jpg ( https://www.uslnordovest.toscana.it/attachments/article/11564/Folgore 1.jpg )

Folgore 2.jpg ( https://www.uslnordovest.toscana.it/attachments/article/11564/Folgore 2.jpg )

Folgore 3.jpg ( https://www.uslnordovest.toscana.it/attachments/article/11564/Folgore 3.jpg )

Folgore 4.jpg ( https://www.uslnordovest.toscana.it/attachments/article/11564/Folgore 4.jpg )

FACEBOOK: @uslnordovest INSTAGRAM: @usl_toscana_nord_ovest

X: @uslnordovest YOUTUBE: @Azienda USL Toscana Nord Ovest

If you’re not interested any more » unsubscribe (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?subid=2288&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=4868&key=kr1eGVQ1NWwXMg )