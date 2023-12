(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 Ambiente. Zanella e Borrelli (AVS): si normi agricoltura eroica

Questa mattina si è tenuta presso la Camera dei Deputati la conferenza

stampa sull’agricoltura eroica – l’attività agricola di chi coltiva in

terre dove esistono difficoltà particolari create dal clima, dall’altezza,

dalla natura ostica, senza l’aiuto di macchinari – partendo dall’esempio

dei “contadini volanti” che coltivano gli sfusati nella Costiera

Amalfitana.

Presentando la conferenza, Grazia Francescato, giornalista e storica

esponente del movimento ambientalista, ha sottolineato come nella tutela

dell’agricoltura eroica si intreccino diversi elementi, “C’è una questione

sociale ed economica da affrontare, ma non solo. I contadini volanti

svolgono infatti funzioni importanti, dalla tutela del paesaggio alla

salvaguardia di identità e tradizioni locali, tramandate di generazione in

generazione”. Alla conferenza ha partecipato anche Flavia Amabile, autrice

del libro “Contadini Volanti”, la quale ha evidenziato l’importanza

dell’impegno degli agricoltori nella lotta alla diffusione degli incendi e

alla prevenzione delle frane.

Presenti anche Secondo Squizzato, Presidente dell’associazione L’Innesto e

l’imprenditore agrituristico Salvatore Aceto, che hanno proposto politiche

concrete per chi pratica l’agricoltura eroica. “I contadini volanti,

purtroppo, sono lasciati soli, nonostante partano da condizioni

svantaggiate e svolgano una funzione importante di custodi del territorio.

Bisogna snellire la burocrazia che norma i tagli boschivi e introdurre

norme per la realizzazione dei terrazzamenti che tengano conto degli

effetti devastanti che il cambiamento climatico sta già avendo. Un modo per

fare questo è introdurre il reddito di contadinanza, che permetterebbe ai

contadini di avere risorse per svolgere attività quotidiane necessarie alla

cura del territorio oltre che alla coltivazione dei prodotti agricoli.

Poi bisogna investire sui giovani, costruendo una scuola di formazione e

rendendo il settore appetibile ai giovani, cosicché le tradizioni locali

possano essere tramandate”.

Infine, hanno partecipato Francesco Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e

Sinistra e Luana Zanella, capogruppo alla Camera dei Deputati di Alleanza

Verdi e Sinistra, che hanno sottolineato l’importanza dell’impegno dei

contadini volanti e la necessità di normare il settore: “Proponiamo la

stesura di una Proposta di Legge volta a normare il settore

dell’agricoltura eroica, dotando chiunque la pratichi degli strumenti volti

a tutelare il loro incredibile contributo alla comunità, sia dal punto di

vista socio-economico, ma anche da quello culturale e ambientale”.

