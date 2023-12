(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 REGIONE MARCHE 10 DICEMBRE

GIORNATA DELLE MARCHE

Mole Vanvitelliana

Ancona

COMUNICATO STAMPA

XIX GIORNATA DELLE MARCHE – “Infrastrutture, sviluppo, sicurezza. Le Marche più competitive”

“UN’OCCASIONE PER VINCERE INSIEME LA SFIDA DI RILANCIO DELLA NOSTRA REGIONE”

“Ogni anno celebriamo la Giornata delle Marche per ribadire la volontà di rilancio e crescita della nostra

regione e che quest’anno vede la scelta del capoluogo regionale, Ancona, per rimarcare un concetto di

coesione su cui ritrovarsi nel dialogo tra istituzioni e i vari attori del territorio. “ Così il presidente della

Regione Francesco Acquaroli ha aperto la XIX edizione della Giornata delle Marche alla Mole Vanvitelliana

dedicata al tema “ Infrastrutture, sviluppo, sicurezza. Le Marche più competitive” e condotta da Alvin

Crescini.

“Dopo eventi estremi come il sisma, la pandemia, l’alluvione – ha proseguito il Presidente- possiamo

considerare il 2023 come l’anno di vera ripartenza, per la ricostruzione e per le risposte che abbiamo dato

per l’alluvione . Ma il 2023 possiamo considerarlo anche il momento per lanciare una sfida che è

soprattutto una sfida comunitaria ma che guarda fuori dai confini regionali, una ricostruzione non solo

materiale ma anche spirituale e sociale. Si tratta della sfida di essere capaci di restare connessi col mondo,

di diventare centrali in Europa in termini di competitività. Vogliamo ridurre i divari e le barriere fisiche di

isolamento perché la nostra regione sia sempre più raggiungibile, riducendo tempi e spazi di percorrenza.”

E di divari da ridurre per invertire una tendenza all’isolamento ha parlato anche il sottosegretario al MEF

Lucia Albano che ha sottolineato “ la vicinanza del governo nazionale alle Marche testimoniata anche

dall’accordo di coesione sottoscritto poche settimane fa con la Presidente Meloni e che ha portato alle

Marche oltre mezzo miliardo di euro, di cui il 70% destinato alle infrastrutture, ma anche al Turismo, alla

formazione, al lavoro. Perché c’è una determinazione a diminuire le distanze tra Nord e Sud e tra Est e

Ovest. Le Marche rappresentano ancora quell’intraprendenza e volontà di riscatto per cui sono conosciute.

Mi piace poi ricordare – ha concluso Albano – le due donne, ricercatrici e studiose, che sono oggi premiate,

complimentandomi con la giunta regionale per la scelta perché rappresentano con il loro impegno di

promozione dello STEAM una visione di speranza e futuro per le Marche. “

A portare i saluti anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che ha ringraziato il governo regionale per la

scelta del capoluogo dorico “ che è a servizio della regione, una città che vuole essere disponibile e aperta

alle sfide lanciate dall’amministrazione regionale. Lavoriamo per essere all’altezza di queste sfide, portatori

di una visione per il futuro, per garantire uno sviluppo infrastrutturale ma anche sostenibile, in termini di

salute, sicurezza e quindi per innalzare la qualità di vita dei cittadini.”

Nell’intervista condotta dalla giornalista di SkyTG24, Daria Paoletti il presidente Acquaroli ha toccato i temi

nodali della politica regionale: “ Siamo una regione che si declina al plurale e dove il “campanile” è ancora

molto forte, i borghi possono diventare forti centri propulsori ma certamente se non c‘è una politica

coordinata di crescita c’è un rischio di frammentazione. Per questo crediamo nel ruolo del capoluogo di

regione come città che faccia sintesi, che non toglie ma dà a tutti, all’interno di un contesto di area vasta,