comunicato GdM Aguzzi e intermodalità

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 REGIONE MARCHE 10 DICEMBRE

GIUNTA REGIONALE GIORNATA DELLE MARCHE

Stampa e Comunicazione Istituzionale Mole Vanvitelliana

Servizio Affari Istituzionali e Integrità Ancona

10 dicembre 2023

COMUNICATO STAMPA N. 394

GdM: Infrastrutture e pianificazione del territorio. La nuova legge urbanistica. Aguzzi: “Atto necessario e

non più rinviabile, aperto alle esigenze dei Comuni”. A seguire, il dibattito sullo sviluppo intermodale

delle Marche

“È una legge all’avanguardia, inedita e innovativa, aperta alle esigenze dei territori e dei Comuni”. La nuova

legge urbanistica, recentemente approvata, è stata protagonista della Giornata delle Marche, dedicata al

tema “Infrastrutture, sviluppo e ricerca. Le Marche competitive”. Perché per essere competitivi occorre

innovare e l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Ambiente, Stefano Aguzzi, intervenuto sul palco della

Mole Vanvitelliana ad Ancona, ha ribadito che per guardare avanti, verso un nuovo sviluppo regionale

“questa legge era necessaria e non più rinviabile”.

Infrastrutture e sviluppo del territorio, dunque, un binomio inevitabile e fondamentale. “La legge

urbanistica – ha detto Aguzzi – è strettamente collegata allo sviluppo complessivo della regione, del resto è

uno degli atti più importanti portato avanti dall’attuale amministrazione regionale. La legge precedente era

ormai obsoleta, risalente a più di trenta anni fa, quando le esigenze di sviluppo dei territori erano

completamente diverse. Oggi occorre completamente rivisitare questo vecchio modello”.

I nuovi principi sono quelli della rigenerazione urbana, dell’efficientamento energetico, del consumo di

minor suolo possibile, la compensazione ambientale, la perequazione urbanistica, il riutilizzo di territorio

già edificato, la copianificazione, la sicurezza del territorio e la semplificazione delle procedure.

“Questa legge – ha aggiunto Aguzzi – porterà tutti gli enti locali della regione a rivisitare la programmazione

dei propri territori, a uniformarli tra loro. Un territorio che era come imbalsamato dalle vecchie norme

ormai superate, complicate, viene ripensato con nuovi criteri. È chiaro che l’adeguamento richiede tempo e

per questo abbiamo scaglionato i passaggi da compiere in quattro anni, lasciando per i primi due anni alle

amministrazioni margini di libertà”.

E a proposito delle critiche mosse alla legge riguardo alla scomparsa del Piano casa, Aguzzi ha tenuto ad

evidenziare che “il Piano casa, nato nel 2009 e che nelle previsioni doveva durare solo due anni, ad oggi è

presente solo in Emilia Romagna, che lo ha incluso in una nuova legge regionale del Governo del territorio e

nelle Marche, dove sarà vigente fino al 31 dicembre 2023. All’interno della nuova legge urbanistica è

prevista una legge transitoria che lo ingloba e che poi i singoli Comuni dovranno far propria all’interno dei

singoli PUG (Piani Urbanistici Regionali)”.

Successivamente, spazio al panel sullo sviluppo intermodale delle Marche, con i protagonisti delle

infrastrutture regionali. Gino Sabatini, presidente Camera commercio Marche, ha ripercorso i contenuti del

libro bianco presentato dall’associazione. “Logistica efficiente e connettività sono due fattori irrinunciabili

per lo sviluppo delle Marche e per fare uscire il sistema produttivo regionale dall’isolamento che sta

vivendo. Il non fare, d’altronde, ha costi maggiori del fare. Essere interconnessi garantisce un valore

aggiunto al nostro sistema produttivo che necessita di connessioni fisiche e immateriali sempre più

indispensabili e che dobbiamo saper garantire”.

Vincenzo Garofalo, presidente Autorità portuale Medio Adriatico, ha ricordato che Ancona è

geograficamente collocata “al centro dell’Italia e lo sarà in prospettiva ancor di più. Una centralità che è