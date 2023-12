(ARC) Imprese, Bini, bene ampliamento Nip Maniago a 7 Comuni

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Maniago, 4 dic – “Il progetto di ampliamento della gestione di

ulteriori aree industriali da parte del Nip di Maniago attraverso

una convenzione con altri sette Comuni ? visto con grande favore

dalla Regione che supporta e accompagna iniziative come questa

poich? puntano sull’aggregazione, sull’efficientamento e sulla

messa in comune di servizi alle imprese del territorio. ? un

segnale della bont? delle politiche che l’amministrazione

regionale ha posto e sta ponendo in atto, nella direzione di un

forte potenziamento del ruolo dei Consorzi sul territorio. A

questo fine, negli ultimi cinque anni, sono stati destinati circa

80 milioni di euro e ormai i Consorzi si pongono pienamente come

braccio operativo della Regione, cio? soggetti in grado di dare

risposte sempre pi? qualificanti al tessuto produttivo”.

Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale alle Attivit?

produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando a un

incontro al Nip di Maniago durante il quale ? stato illustrato,

alla presenza degli amministratori locali, il progetto di

convenzione tra sette Comuni (Arba, Budoia, Montereale

Valcellina, San Quirino, Sequals, Vito d’Asio e Vivaro) e il

Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della provincia di

Pordenone, che preveder? il supporto nella gestione delle

rispettive zone industriali da parte di quest’ultimo.

Presente all’incontro anche il presidente del Consorzio, Renato

Piazza, che ha sottolineato come il convenzionamento con il Nip

sia stato fortemente sollecitato dalle imprese del territorio, a

testimonianza dell’efficacia degli strumenti di attrazione degli

investimenti che la Regione pu? mettere in campo attraverso i

Consorzi.

Attualmente, ? stato spiegato, il Consorzio maniaghese gestisce

cinque aree industriali attrezzate – nei comuni di Maniago,

Montereale Valcellina, Meduno, Cimolais e Claut, Erto e Casso –

dove sono complessivamente insediate 168 aziende con oltre

quattromila addetti. Con il progetto di allargamento la gestione

si amplier? in altri sette Comuni, non solo dell’area pedemontana

ma anche della pianura pordenonese.

“I molti progetti innovativi e i servizi – ha aggiunto Bini – che

il Nip ha saputo mettere in campo, in particolare negli ambiti

dell’uso delle energie rinnovabili e del welfare territoriale, in

un immediato futuro potranno essere ampliati e messi a

disposizione delle aziende insediate nelle aree industriali delle

sette Amministrazioni comunali che sigleranno la nuova

convenzione con il Nip”.

L’assessore regionale ha poi sottolineato l’importanza dei

Consorzi di sviluppo locale per il sistema manifatturiero

regionale, confermando l’impegno della Regione negli investimenti

previsti anche nella Legge di Stabilit? che nei prossimi giorni

sar? esaminata dal Consiglio regionale. “Abbiamo previsto – ha

evidenziato – 11,5 i milioni di euro per il nuovo bando di

incentivi all’insediamento nei Consorzi di sviluppo economico

locale, la cui apertura ? prevista entro quest’anno. A questa

cifra si sommeranno 4,5 milioni dedicati agli accordi di sviluppo

e innovazione, per garantire l’attrazione e il sostegno agli

investimenti. Ulteriori risorse, pari a 3 milioni, verranno anche

destinate al recupero dei capannoni e alla riqualificazione dei

siti industriali dismessi censiti dal Masterplan Fvg”.

