Ultima occasione per visitare Admiranda e Arcana Naturae 

|Un percorso guidato tra scienza e arte, alla scoperta della mostra.
Sabato 31 ottobre, ore 12:00, in occasione della chiusura di Admiranda e Arcana Naturae, Fondazione Morra Greco e MUSA propongono una visita guidata con la curatrice Giulia Pollicita, un itinerario attraverso le sale dove collezioni storiche, antichi strumenti scientifici e opere d’arte dialogano sul confine tra rigore scientifico e invenzione.
La visita ne rivela la logica interna: perché certi oggetti si trovano vicini, quali connessioni tengono insieme reperti distanti nel tempo, come l’allestimento trasforma una raccolta di materiali in un racconto visivo e poetico.
Un ultimo appuntamento per attraversare la mostra accompagnati dalla voce di chi l’ha costruita, sezione dopo sezione.
Per prenotazioni scrivere a info@fondazionemorragreco.com
Vi aspettiamo al MUSA!
Progetto della Fondazione Morra Greco, in collaborazione con MUSA e Magazzini Fotografici.Promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027.
(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 -