(ARC) Att. produttive: Bini, sviluppo Siap attesta successo Masterplan FVG

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Trieste, 4 dic – “Il piano di sviluppo dell’azienda Siap, che

fa parte di Carraro Group, societ? leader a livello

internazionale nella produzione di sistemi di trasmissione per

trattori e veicoli off-highway, ? la dimostrazione palese della

capacit? attrattiva del Friuli Venezia Giulia. Attrattivit? che

si traduce in nuovi investimenti e posti di lavoro, resi

possibili dagli innovativi strumenti messi a disposizione dalla

Regione tramite i Consorzi di sviluppo economico locale, come gli

incentivi per la riqualificazione dei capannoni e delle aree

industriali dismesse recentemente censite con il Masterplan FVG”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Attivit? produttive Sergio

Emidio Bini che oggi ha fatto visita alla sede di Maniago di Siap

e al nuovo stabilimento di Montereale Valcellina, recentemente

avviato riqualificando un’area industriale dismessa, nell’ambito

di un pi? ampio piano di sviluppo dell’attivit? dell’azienda in

Friuli Venezia Giulia.

Complessivamente l’azienda oggi impiega 625 persone, di queste il

55% ha meno di 35 anni. Siap, che esporta il 75% della propria

produzione soprattutto in Europa, ma ha clienti importanti anche

in Nord America, India e Cina, punta sulla filiera corta e d?

lavoro a molte piccole imprese dell’indotto locale.

“Questa interessante realt? ha in programma un ambizioso piano di

crescita fino al 2027 – spiega Bini – all’interno del consorzio

di sviluppo economico locale Nip. Il piano ? stato in parte gi?

avviato, con l’acquisto di un immobile a Montereale Valcellina

che insiste nell’area di un complesso produttivo dismesso dal

2019, gi? censito nel Masterplan FVG. Sono gi? 34 le persone

operative in questo nuovo sito, che servir? esclusivamente il

settore degli ingranaggi per camion, compresi quelli ad

alimentazione elettrica”.

“Nei prossimi mesi – aggiunge Bini – verranno installate altre

linee produttive e l’azienda punta a procedere a numerose

assunzioni nel corso dei prossimi quattro anni”.

Durante la visita l’assessore Bini ha potuto inoltre toccare con

mano le prospettive di crescita anche dell’impianto di Maniago,

dove da poco ? stata avviata una nuova linea di produzione

automatizzata di assali.

“Il piano di sviluppo per questa struttura – conclude l’assessore

– prevede anche la costruzione di nuove aree servizi per i

dipendenti e interventi infrastrutturali per ridurre l’impatto

dei camion che quotidianamente transitano all’interno dello

stabilimento”.

