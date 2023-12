(ACON) LAVORI PUBBLICI. BUDAI (LEGA): APPALTI, REGIONE SUPPORTA ENTI LOCALI

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 4 dic – “In questo momento storico il nuovo

codice degli appalti risponde all’esigenza delle Stazioni

appaltanti anche del nostro territorio, in quanto ammette soglie

per lo svolgimento di gare e procedure di gara con l’affidamento

diretto piuttosto che con la procedura negoziata che sono

perfettamente compatibili con le nostre necessit? di

semplificazione. Per quanto riguarda la Regione, abbiamo messo a

disposizione gratuitamente, a tutti gli enti che lo richiedano,

una piattaforma informatica che garantisca i requisiti per poter

svolgere le procedure di gara anche sulla base di modelli

predefiniti”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere Alberto Budai (Lega), che

? anche presidente della IV Commissione, a cui sono state

affidate le conclusioni del convegno di oggi “Il nuovo codice dei

contratti pubblici”, che si ? tenuto nell’auditorium della

Regione Friuli Venezia Giulia a Udine.

“Quello che ci si ? chiesti – spiega Budai – ? come

l’Amministrazione regionale potesse essere d’aiuto ai Comuni,

avendo questi la necessit? di poter accedere a modelli gi?

definiti, situazione che in qualche modo oggi ? possibile grazie

al progetto che la Direzione infrastrutture ha avviato da tempo

costruendo la Rete delle Stazioni appaltanti prevista gi? con la

legge 13 dal 2014. Pur essendoci un assoluto interesse a

realizzare investimenti da parte del sistema regionale, tramite

le risorse provenienti dal bilancio, il problema,

paradossalmente, sta nella drammatica carenza di personale

tecnico negli enti locali, non solo nei pi? piccoli, che

compromette la possibilit? di spendere questi soldi in quanto

mancano non solo figure tecniche, ma anche amministrative, in

grado di farsi carico dell’avvio e della conclusione dell’opera,

a cominciare dalla possibilit? di dotarsi di progetti per dar

seguito poi all’appalto dei lavori”.

“In altri termini una cosa ? dire ‘finanzio l’efficientamento

energetico della scuola’, altra cosa ? avere un progetto seguito