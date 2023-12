(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Segnaliamo all’indirizzo web

https://www.unipr.it/node/103910

il comunicato stampa relativo alla cerimonia di presentazione delle opere dell’Aula dei Filosofi dell’Università di Parma restaurate grazie al supporto del Rotary Club Parma.

COMUNICATO STAMPA

7 dicembre: NELL’Aula dei Filosofi Dell’Università di Parma presentazione delle opere restaurate con il supporto del Rotary Club Parma

La grande pala con la “Vergine in trono col Bambino e i santi Lorenzo e Giovanni Battista” e i due “Angeli” lignei che la fiancheggiano. La cerimonia alle 11

Parma, 4 dicembre 2023 – Si terrà giovedì 7 dicembre alle 11 nell’Aula dei Filosofi dell’Università di Parma la cerimonia di presentazione delle opere ospitate nella sala restaurate grazie al supporto del Rotary Club Parma.

Si tratta della grande pala con la Vergine in trono col Bambino e i santi Lorenzo e Giovanni Battista e dei due Angeli lignei che la fiancheggiano.

Interverranno il Rettore Paolo Martelli, Andrea Errera, Presidente pro tempore del Rotary Club Parma, Giusi Zanichelli, Past President del Rotary Club Parma e storica dell’arte, le restauratrici Anna Morestori e Francesca Devita. Saranno presenti i finanziatori del restauro Pier Luigi Azzali e Renée Bormioli.

Le opere restaurate provengono dalla cappella dell’ospedale di San Lorenzo di Calerno (RE), fondata dai canonici della Cattedrale di Parma nel XII secolo, acquisita dall’Ordine Ospedaliero Gerosolimitano, divenuto in seguito Sovrano Militare Ordine di Malta; infine passò, dopo la demanializzazione dell’età napoleonica, agli Ospizi Civili di Parma che nel 1960 divisero il patrimonio artistico della cappella fra vari enti cittadini.

Il restauro curato dal Rotary Club Parma restituisce non solo al dibattito critico opere ancora ignote agli studi, aprendo la via a nuove ricerche, ma recupera un importante frammento sommerso del nostro passato, permettendo di comprenderlo in una nuova prospettiva.

________________

Ufficio Stampa

U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale

Università degli Studi di Parma

Via Università, 12 – 43121 Parma

http://www.unipr.it

[UNIPR_BANDIERA_SX_POS_RGB]