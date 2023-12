(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 NOTA STAMPA DEL PRESIDENTE DEL CNEL

DISABILITÀ. BRUNETTA: BISOGNA FARE DI PIÙ, IN VIA DI COSTITUZIONE AL CNEL UN OSSERVATORIO PER INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ

“In Italia ci sono tre milioni di persone con disabilità. Tre milioni di italiani spesso ‘reclusi’, a causa di insopportabili barriere architettoniche. Uno su tre, inoltre, è a rischio povertà. Sono numeri che ci danno una chiave di lettura chiara: dobbiamo fare molto di più. In questo assumono enorme rilievo le parti sociali, il terzo settore, le reti del volontariato, in una parola i corpi intermedi, che nel CNEL trovano la loro casa e la loro rappresentanza. Questo tessuto sociale rappresenta un’ancora di salvezza per i più fragili. Il CNEL farà la sua parte, nell’ascolto, nel coinvolgimento, nella proposta. È in via di costituzione presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro un Osservatorio per l’inclusione e l’accessibilità, che si occuperà anche di disabilità. L’obiettivo è di contribuire alla promozione di una società più accogliente ed equa, una società in cui le persone abbiano pari opportunità e diritti, accesso ai servizi e piena partecipazione alla vita sociale ed economica”. Così il Presidente del CNEL, Renato Brunetta, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Un segnale di grande vicinanza alle tante persone con disabilità e alle loro famiglie è giunto, inoltre, dal consigliere CNEL Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap). “È una giornata molto importante. Le persone con disabilità sono portatrici sane di diritti come tutti gli altri cittadini ed è compito della nostra Repubblica garantire tutto ciò”.

