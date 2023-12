Concerto OLeS per Teatro dell’Agire al teatro Comunale di Galatone. Histoire du Soldat, di Igor Stravinskij

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 ComunicazioneOles

03-12-2023

COMUNICATO STAMPA CONCERTO “Historire du Soldat”

Di Igor Stravinskij TEATRO COMUNALE – GALATONE – 03 DICEMBRE ORE 20.30

Nuovo appuntamento con la OLES: l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento il prossimo 5 dicembre al teatro Comunale di Galatone, alle ore 20.30, eseguirà la particolare partitura di Igor Stravinskij, su libretto di Charles Ferdinand Ramuz, Histoire du Soldat.

Histoire du Soldat è composizione molto interessante e diversa, dove la musica, espressione di un cambio significativo nella produzione dell’autore, è accompagnata dalla voce narrante della storia, tradotta in musica dall’Ensemble costituito da violino, contrabasso, clarinetto, fagotto, cornetta, trombone e percussioni. Voce Narrante sarà Salvatore della Villa.

L’opera del grande autore travalica il suo tempo ponendosi nella avanguardia musicale del Novecento. La musica è un susseguirsi di varie forme musicali, come la marcia, il concerto, la danza e persino il corale. Tutto intessuto in una trama compositiva costituita da tante tessere. La storia: un soldato, tornato a casa per un licenza viene blandito dal diavolo che gli sottrae il violino in cambio di un libro capace di realizzare ogni suo desiderio…

Nell’ottica della diffusione della cultura musicale Histoire du Soldat sarà proposta a Lizzanello il 4 dicembre presso Centro Polifunzionale Ennio De Giorgi alle ore 9.30 e, alle ore 11.30, alle alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo.

Biglietti disponibili, oltre che al botteghino, su vivaticket.com, costo unico € 5,00

