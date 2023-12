(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 “Sacerdoti celibi secondo Gesù (e Paolo)” di Davide Romano

Il celibato dei sacerdoti, una pratica saldamente radicata nella Chiesa

cattolica, trova il suo fondamento diretto nei Vangeli di Matteo, Marco e

Luca, dove Gesù stesso delinea il percorso per coloro che aspirano a

diventare suoi discepoli. Attraverso questi testi, emerge uno stile di vita

caratterizzato dall’abbandono totale delle cose terrene, un preludio alla

promessa di una vita eterna.

Gesù, nei suoi insegnamenti registrati nel Vangelo di Matteo (19, 12),

utilizza parole suggestive che la Chiesa Cattolica ha interpretato come un

richiamo alla particolare condizione dei sacerdoti: “Vi sono infatti

eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono altri che

sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti

eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire capisca.” Questa condizione

speciale, secondo l’interpretazione ecclesiastica, è destinata agli uomini

scelti da Dio attraverso il sacerdozio, che riceveranno cento volte tanto e

avranno in eredità la vita eterna (Matteo 19, 29).

Le medesime idee sono riflesse negli Evangelisti Marco e Luca, che

confermano il concetto di rinuncia e la promessa di una ricompensa divina:

“In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o

sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo,

che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e

sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la

vita eterna” (Marco 10, 29-30). Luca, in particolare, menziona

esplicitamente la moglie nel contesto della rinuncia per il regno di Dio

(Luca 18, 29-30).

Il cardinale Walter Brandmüller, nel suo articolo “Noi sacerdoti, celibi

come Cristo,” sottolinea che Gesù esige dai partecipi della sua missione di

adottare il suo stile di vita, che comprende la rinuncia a legami terreni e

umani.

Anche nelle Lettere di Paolo, il celibato sacerdotale trova un sostegno. In

1° Corinzi 7, 33-34, Paolo afferma: “Chi è sposato si preoccupa delle cose

del mondo, come possa piacere alla moglie e si trova diviso!” Brandmüller

interpreta queste parole come un richiamo diretto ai vescovi e ai

sacerdoti, sottolineando che Paolo stesso avrebbe aderito a tale ideale.

La difesa di Paolo al celibato emerge anche quando solleva la questione di

portare con sé una donna credente nelle sue missioni (1° Corinzi 9, 5).

Brandmüller sottolinea che le domande retoriche di Paolo riguardano il

diritto di coloro che annunciano il Vangelo di vivere a spese della

comunità, e questa regola si applica anche a chi li accompagna.

L’espressione greca “adelphén gynaìka” viene esaminata attentamente,

indicando la presenza di una donna credente piuttosto che specificamente di

una moglie.

In conclusione, il celibato sacerdotale, secondo l’insegnamento evangelico

e le Lettere di Paolo, rappresenta un impegno radicato nella tradizione

della Chiesa cattolica. Questo ideale, fondata su promesse di ricompense

celesti e sulla consacrazione totale al servizio divino, continua a essere

oggetto di studio e riflessione all’interno della comunità ecclesiale.

Davide Romano – giornalista