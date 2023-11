Totalmente ingiustificati gli entusiasmi del Ministro Sangiuliano

(AGENPARL) - ROMA, 27 Novembre 2023 - Il mondo dello Spettacolo nella sua totalità rigetta il decreto riguardante l’indennità dì discontinuità appena approvato in Consiglio dei Ministri. È una misura che tradisce tutte le PREMESSE CONCORDATE in Legge Delega e inganna le lavoratrici e i lavoratori del settore consegnando loro l’ennesimo bonus non richiesto. Il mondo dello Spettacolo chiede una MISURA STRUTTURALE E PERMANENTE come da accordi BIPARTISAN ma purtroppo questo decreto non dimostra coraggio né risorse sufficienti per comprendere e risolvere la situazione, finendo addirittura per peggiorare la condizione dei lavoratori attraverso il taglio di istituti e ammortizzatori già presenti. Invitiamo il Ministro ad un confronto pubblico per mostrargli come il suo decreto sia inadeguato e dannoso.

Lo rende noto l’UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO E AUDIOVISIVO (UNITA)