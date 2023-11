(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 LAZIO. CIOCCHETTI (FDI): ACCORDO TRA REGIONE E GOVERNO FONDAMENTALE PER SUO RILANCIO

“L’Accordo per la Coesione tra il governo Meloni e la Regione Lazio è fondamentale per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio. Il coinvolgimento di tutte le Province dimostra un impegno concreto per la coesione regionale. Sono certo che l’attuazione di questo accordo porti a miglioramenti tangibili nella qualità della vita dei cittadini della Regione Lazio. Sono orgoglioso che questo protocollo sia quello più cospicuo da un punto di vista finanziario tra quelli finora siglati, segno della grande attenzione che ha il presidente del Consiglio verso questa straordinaria Regione che deve tornare a correre e a sognare in grande. Sono certo che grazie al Presidente Meloni e al Governatore Rocca, la Regione Lazio potrà essere davvero il traino per l’Italia intera”. Lo dichiara Luciano Ciocchetti, deputato romano di Fratelli d’Italia e Vicepresidente della commissione Affari Sociali alla Camera.

