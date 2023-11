dichiarazioni del Presidente Zanon – Condoglianze per la morte del Cav. Magliocco

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 – Dichiarazione del Presidente –

Condoglianze per la morte del Cav. Roberto Magliocco

Il Cav. Roberto Magliocco era stato rappresentante nel Consiglio e nella Giunta camerali e Presidente di Assonautica provinciale

Venezia – Rovigo, 27 novembre 2023 – “La scomparsa del cavalier Roberto Magliocco è un grave lutto per la famiglia e per tutta la comunità veneziana”. Così Massimo Zanon, Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che ne ricorda gli importanti ruoli ricoperti all’interno degli organi della Camera ed in particolare la presidenza di Assonautica provinciale che, del sistema camerale, “è certamente un fiore all’occhiello”.