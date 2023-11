Fwd: Cs_ Per ora niente devoluzione dei “documenti Rubinacci” all’Archivio di Stato veneto

(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 *GLI ATTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL VAJONT RESTANO A ROMA*

*”Appartengono per regolamento al Senato”, scrive il Presidente di Palazzo

Madama, Ignazio La Russa*

*La Lega al lavoro con Marco Dreosto per trasferire a Belluno i dossier

desecretati *

ROMA, 25 NOVEMBRE 2023 – L’archivio di Stato di Belluno non potrà

arricchirsi dei dossier della Commissione parlamentare di inchiesta del

Vajont, destinati a restare a Roma. Lo ha reso noto il Presidente del

Senato della Repubblica, *Ignazio La Russa*, rispondendo all’appello

dell’onorevole della *Lega, Marco Dreosto,* che proponeva invece la

trasmissione dei faldoni nel capoluogo veneto. “*Si tratta di materiale

affidato all’archivio storico del Senato e come tale, per regolamento

interno, può essere ceduto*”, ha scritto La Russa che però *ne mette a

disposizione i file ormai pubblici, desecretati e scannerizzati qualche

anno fa*. “*L’obiettivo di realizzare un centro studi internazionale sul

Vajont è encomiabile e potrà giovarsi della documentazione digitalizzata*”,

conclude la nota della seconda carica dello Stato. *L’idea di Dreosto, nata

da un lungo confronto con amministratori, superstiti e portatori di

interesse, è di concentrare su Belluno tutti i faldoni storici sparsi nel

mondo e relativi in qualche modo al disastro del 9 ottobre 1963.* *Un mese

e mezzo fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è salito a

Erto e Casso e Longarone e da qui ha dichiarato l’opportunità che i

cartolari del processo penale contro i responsabili della tragedia restino

al locale archivio. Si è così scongiurata l’ipotesi di una loro devoluzione

a L’Aquila, dove si celebrarono materialmente le udienze del procedimento.*

“*A questo punto diventa naturale affiancarvi anche i dossier raccolti

negli anni 60 dalla Commissione di indagine nominata dal Parlamento e

coordinata dall’onorevole Leopoldo Rubinacci*”, ha spiegato il senatore e

coordinatore del Carroccio del Friuli Venezia Giulia. Il quale non demorde

e promette di *ricercare una via di uscita istituzionale all’empasse

rilevato a Palazzo Madama. Allo studio vi è una deroga di legge al

regolamento citato da Ignazio La Russa: vista la partecipazione emotiva

suscitata dal commosso monito di Mattarella tra i sassi del monte Toc, è

quanto mai probabile che un’eccezione di questo genere raccolga piene

adesioni bipartisan.* Una volta completata la raccolta di fonti e

materiali, Belluno ospiterebbe un autentico polo di informazione sulla

sciagura di 60 anni fa aperto agli studiosi e alle scolaresche ma anche ai

cittadini desiderosi di conoscere più da vicino cause e conseguenze di

questa tragica pagina della storia nazionale.