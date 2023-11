(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 **Due giorni di Colloqui internazionali di Toscana: il 26 e 27 novembre

arriva “We women”**

/Scritto da Chiara Bini, sabato 25 novembre 2023 alle 16:39/

Come cambierebbero l’economia, il lavoro e la società con una maggiore e

migliore occupazione femminile? Con quali impatti e benefici per il Paese e

per lo sviluppo democratico? Questi i temi su cui pone l’accento l’edizione

2023 dei Colloqui di Toscana promossi da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

in collaborazione con Regione Toscana nell’ambito de la Toscana delle

donne, che si aprono domani, domenica 26 novembre, alla Libreria Red di

Piazza della Repubblica, a Firenze.

L’edizione 2023 dei Colloqui ha come titolo “We Women” e vuole

sottolineare il ruolo delle donne nello sviluppo economico del Paese con un

triplice obiettivo: di denuncia, di azione e di proposta.

Si inizia alla libreria Red il 26 alle 18.30 con un talk pubblico dal

titolo “Storie di ordinario sessismo” con Emanuela Abbatecola, docente

e autrice del libro “Donna Faber”, Cinzia Spanò, dell’associazione

Amleta; Giulio Cavalli, scrittore. Modera la giornalista Titti Giuliani

Foti.

Il giorno seguente l’iniziativa si sposta a Palazzo Strozzi Sacrati dove i

lavori si susseguono per l’intera giornata e alle 9.30 sono aperti dai

saluti di Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli.

La prima sessione si intitola “Le donne contano in econo9mia?” e inizia

con una lettura di Marianella Bargilli, quindi l’introduzione di Vera

Gheno, scrittrice e curatrice dell’iniziativa.

La seconda sessione “Inclusione ed empowerment femminile per lo sviluppo

territoriale” è introdotta da Valentina cardinali, responsabile della

Struttura Mercato del lavoro di INAPP.

La terza sessione “Promuovere cambiamento. Quali politiche di

intervento?” vede i saluti del presidente Eugenio Giani e di Carlo

Feltrinelli, presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Segue la condivisione degli esiti di lavoro con una discussione cui

partecipano Francesca Basanieri, presidente della Commissione Pari

Opportunità della regione; Lucia Rizzica, della banca d’Italia, Flaminia

de Romanis, responsabile del Team Academy di valore D e Gessica Beneforti

della CGIL Toscana.

Si chiude sposandoci alla libreria Red di Piazza della Repubblica con un

talk pubblico dal titolo “Il rosa, il blu o come vuoi tu” con Vera

Gheno, sociolinguista e divulgatrice, Matteo Bussola, fumettista,

scrittore, conduttore radiofonico, Irene Biemmi, docente di pedagogia di

genere all’Università di Firenze e autrice di libri per l’infanzia,

moderati dalla giornalista Ilaria Solari.