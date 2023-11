Israele convocherà gli ambasciatori spagnolo e belga per un “duro rimprovero”

(AGENPARL) - ROMA, 24 Novembre 2023 - Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha ordinato venerdì la convocazione degli ambasciatori spagnolo e belga a Tel Aviv per un “duro rimprovero” per le dichiarazioni attribuite ai primi ministri dei due paesi in una conferenza stampa al valico di Rafah.

I leader spagnoli e belgi hanno chiesto la protezione della popolazione civile a Gaza.

In una dichiarazione, Cohen ha dichiarato: “Condanniamo le false affermazioni dei primi ministri di Spagna e Belgio che sostengono il terrorismo e come risultato delle loro parole i loro ambasciatori saranno invitati ad un duro colloquio di rimprovero”.

“Israele sta agendo secondo il diritto internazionale e combattendo un’organizzazione terroristica omicida peggiore dell’Isis che commette crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, ha detto Cohen.

Ha confermato che Israele “riprenderà i combattimenti dopo il cessate il fuoco fino all’eliminazione del dominio di Hamas nella Striscia di Gaza e al rilascio di tutti i rapiti”.

Nel frattempo, l’Ufficio del Primo Ministro ha dichiarato in un comunicato: “Il Primo Ministro Netanyahu condanna fermamente i commenti dei primi ministri di Belgio e Spagna, che non hanno attribuito totale responsabilità ad Hamas per i crimini contro l’umanità perpetrati: massacrando cittadini israeliani e usando palestinesi come scudi umani”.