AUN 25 SETTEMBRE 2023 (pag.2+foto e link)

(aun) – Perugia, 25 set. 023 – “La Giunta Tesei sta lavorando in maniera

seria e determinata per dotare l’Umbria dei servizi ferroviari di Alta

Velocità e potenziare i collegamenti di tutta la regione: ha ottenuto una

fermata aggiuntiva a Terontola del Frecciarossa Perugia-Milano-Torino e,

altro risultato che sembrava impensabile, la fermata del Frecciarossa ad

Orte, e ora sta trattando positivamente al tavolo per la realizzazione

della stazione MedioEtruria. Circa la richiesta del Comune di Terni di

arretrare il Frecciarossa da Perugia a Terni, dall’amministratore delegato

di Trenitalia, ingegner Luigi Corradi, abbiamo avuto una circostanziata

risposta: non risponde alle linee guida nazionali, non rispetta la

strategia intrapresa in tutta Italia, sarebbe impossibile reperire fasce

orarie, tenendo conto della saturazione delle linee della Direttissima,

avrebbe un numero esiguo di utenti. Senza contare che, da una stima degli

orari, non sarebbe conveniente per i ternani”. L’assessore regionale alle

Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, lo ha sottolineato nel corso

della conferenza stampa che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Donini,

con puntuali spiegazioni dei tecnici, convocata per fare il punto sul

sistema dell’Alta Velocità in Umbria.

“Il servizio di Alta Velocità attivato nel 2018 dalla Giunta regionale

precedente in base a una convenzione con Trenitalia per l’arretramento del

Frecciarossa da Arezzo a Perugia, con enormi problemi durante la pandemia,

è ripreso dal 2022 – ha riepilogato – al costo di circa 2,5 milioni di

euro, di cui 300mila euro generosamente messi a disposizione dalla

Fondazione Perugia, con circa 90 passeggeri al giorno. Oggi è rinnovato di

anno in anno, ad un costo sensibilmente più basso, che è riuscita a

trattare la presidente Tesei”.

“Abbiamo ottenuto un primo rilevante miglioramento con la fermata a

Terontola – ha ricordato – consentendo a quanti risiedono nei comuni del

comprensorio del Trasimeno, ma anche della Valdichiana, di poterne

usufruire. Due anni fa, inoltre, abbiamo conseguito un risultato

straordinario, quello di far uscire un Frecciarossa 1000 dalla Direttissima

alla stazione di Orte per rientrare poi in Direttissima, raggiungendo

Milano Centrale al tempo record di 3 h e 7’, treno che è sempre pieno e

serve tutto il Ternano, il Viterbese e il Reatino ma anche lo Spoletino”.

“Si tratta di treni dal costo di acquisto di circa 30 milioni di euro, un

servizio a mercato che viene attivato solo se il bacino di traffico e gli

introiti sono tali da giustificare l’attivazione – ha specificato – Quanto

alla richiesta che ci è giunta dal Comune di Terni per l’arretramento del

Frecciarossa da Perugia, ci ha colto in qualche modo di sorpresa perché chi

conosce il settore e le linee guida nazionali sa benissimo che è

impossibile e le motivazioni sono state chiaramente spiegate nella lettera

che l’ad di Trenitalia, ing. Corradi, ha inviato alla presidente Tesei e a

me”.

“La Giunta regionale è impegnata a rompere l’isolamento dell’Umbria – ha

ribadito – e la soluzione, come definito anche nel nuovo Piano regionale

dei Trasporti che stiamo elaborando, è quella di raggiungere noi l’Alta

Velocità, mediante la realizzazione di una nuova stazione sulla

Direttissima denominata Medio Etruria per l’area del Perugino, Aretino,

Senese e, in futuro, per quella più a Sud del Ternano, Viterbese, Reatino,

di una stazione Umbro-Laziale ad Orte per consentire entrambe di usufruire

di più treni Frecciarossa nel corso della giornata, sia verso il Nord che

il Sud del Paese”.

Il collegamento fra Terni e Milano tramite l’arretramento del

Frecciarossa 9300 da Perugia, come ha spiegato il dirigente del Servizio

regionale Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale, ing.

Leonardo Naldini, non è conveniente neanche rispetto ai tempi di

percorrenza: occorrerebbero 5 ore, a fronte delle 3 ore e 40 minuti di

percorrenza prendendo un treno regionale per giungere da Terni ad Orte e da

lì proseguire sul Frecciarossa 1000 diretto a Milano.

“Ma Terni è tutt’altro che dimenticata dalla Giunta regionale – ha detto

l’assessore Melasecche – Terni è anzi ampiamente favorita rispetto a

Perugia nel collegamento con Roma, tant’è che è molto elevato il numero dei

pendolari che lavorano nella Capitale. Inoltre il posizionamento sulla

Orte-Falconara le consente collegamenti interessanti in costante

miglioramento (Raddoppio Campello-Spoleto, progetto entro dicembre del

raddoppio Terni-Spoleto, velocizzazione con ERTMS delle tratte Orte-Terni e

Foligno- Spoleto, tratti marchigiani in raddoppio, progettazione del

raddoppio della tratta Foligno-Fabriano)”.

“La riapertura della FCU entro il 2026 con fondi PNRR – ha proseguito –

favorisce soprattutto Terni, con un collegamento diretto fino alla toscana

Sansepolcro. Ricordo anche che questa Giunta ha ribadito la necessità di

realizzare, con la riapertura della FCU, il servizio metropolitano

Cesi-Terni iniziato con il primo appalto nel 1999 e dopo 24 anni ancora da

completare, cosa che accadrà con la necessaria riapertura dell’intera

linea”.

“C’è poi la linea Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona che è in corso di

modernizzazione. Abbandonata l’ipotesi di introdurre treni a idrogeno,

tuttavia – ha aggiunto – sarà dotata di treni Blues con alimentazione

trimodale (elettrica, a batterie ed a gasolio con treni moderni a risparmio

energetico). Si sta progettando anche per questa la dotazione della

tecnologia ERTMS per la velocizzazione in sicurezza dei convogli”.

“Questa Giunta regionale – ha rilevato inoltre – ha fatto confronti

approfonditi con Trenitalia ed RFI per confermare l’acquisto di 12 + 1

modernissimi convogli Coradia della Alstom da 200 km/h di velocità, che

consentiranno anche a Terni di essere collegata con maggiore puntualità e

velocità a Roma, Ancona e Firenze-Milano”.

Il direttore regionale al Governo del territorio, ing. Stefano Nodessi

Proietti, ha ricordato inoltre l’investimento in corso sulla Piastra

Logistica di Terni-Narni, da 12 milioni di euro,

collegata alla ferrovia, un salto di qualità rilevante per il trasporto

delle merci a cominciare da quelle delle Acciaierie.

“Si sta facendo un lavoro enorme – ha concluso l’assessore Melasecche –

in una regione dalle piccole dimensioni come la nostra, è importante essere

coesi e fare squadra per centrare gli obiettivi che non possiamo mancare,

come quello della stazione Medio Etruria, per rompere definitivamente

l’isolamento dell’Umbria”

