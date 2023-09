ADISM CHIEDE MODIFICHE ALL’ INDENNIZZO DIRETTO

(AGENPARL) – lunedì 25 settembre 2023

Con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, meglio noto come Codice delle Assicurazioni Private, è stata introdotta la procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni derivanti da incidente stradale da parte della impresa assicuratrice del danneggiato.

La procedura di indennizzo diretto stabilisce che il danneggiato deve denunciare l’incidente alla propria compagnia assicurativa da cui, ove ricorrano i presupposti, viene risarcito attraverso il servizio di assistenza telefonica messo a disposizione.

L’ indennizzo diretto, nello specifico, è regolamentato dall’ art 149, che dispone in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati dal quale siano derivati danni a cose, o lesioni personali che possano essere quantificabili fino a 9 punti di invalidità permanente ( cd micro lesioni, o lesioni minori ), di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, senza doversi avvalere necessariamente dell’assistenza di un avvocato.

L’ Associazione Difesa Infortunati Stradali, fin dagli albori della legge, ha denunciato come sia di tutta evidenza che incentrare la gestione dei danni nella sola figura dell’assicuratore, senza possibilità di contraddittorio e difesa da parte dell’assicurato, non è di per sé idonea a garantire piena tutela dei diritti dell’assicurato danneggiato.

Ciò, in particolare, nel caso in cui l’assicurato abbia riportato lesioni personali per colpa di chi ha provocato l’incidente stradale, poiché l’accertamento del danno, quando si rinuncia all’assistenza di un avvocato specializzato in incidenti stradali, viene effettuato sempre nell’esclusivo interesse dell’assicurazione attraverso la valutazione di medici legali fiduciari di compagnia.

La compagnia che provvede al risarcimento diretto ha poi il diritto di rivalsa sulla compagnia assicurativa responsabile civilmente e per ogni sinistro trattato è previsto un rimborso extra per l’attività assicurativa prestata.

La proposta di Adism di modificare l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni

Per questi motivi l’ Adism – Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità, che già era intervenuta sulla legge sull’indennizzo diretto ricevendo l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto al Governo la modifica del testo dell’articolo 149 del codice delle assicurazioni private nella parte in cui concentra nelle stesse mani dell’assicuratore le figure concorrenti di tutelare, allo stesso tempo, gli interessi della compagnia assicuratrice e quelli del proprio assicurato rimasto danneggiato.

Uno studio condotto negli ultimi 5 anni ha riscontrato come chi ha riportato lesioni minori, comprese tra 1 e 9 punti di invalidità permanente in termini di danno biologico, a seguito di un incidente stradale, avvalendosi della procedura di risarcimento diretto senza l’assistenza di un avvocato, è andato incontro in oltre il 78% dei casi esaminati a liquidazioni sbrigative e riduttive dei danni riportati.

Senza considerare che, avvalersi della procedura di indennizzo diretto rinunciando all’assistenza del proprio avvocato, comporta spesso anche l’attribuzione di concorso di colpa nell’incidente, con decurtazione del risarcimento fino al 50% degli importi che sarebbero dovuti, anche quando il danneggiato ha ragione, o più frequentemente liquidazioni frutto di valutazione dei danni non congrue, se pure in presenza di fratture e ricovero ospedaliero.

La liquidazione del danno senza assistenza del proprio avvocato nel risarcimento diretto rappresenta pertanto, sempre, una condizione di svantaggio per il danneggiato, anche in termini di violazione dei principi fondamentali della costituzione, in quanto costretto a rimettersi al giudizio esclusivo di valutazione dei danni effettuato dall’assicurazione.

Per tali ragioni l’Associazione Difesa Infortunati Stradali ha proposto di riformulare il testo dell’art. 149 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e di inserire l’obbligatorietà per l’assicurato di essere assistito da un avvocato nel caso in cui dall’incidente siano derivate lesioni personali.

La nota di Adism, protocollata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Registro generale n. 46584, è stata inviata anche al Ministero di Grazia e Giustizia e al Consiglio Nazionale Forense per valutare l’opportunità delle modifiche richieste ai fini degli interessi sociali e piena rappresentazione dei diritti della collettività.

