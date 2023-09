[acspro] [CRUmbria-News] L’Aula di Palazzo Cesaroni convocata per domani, martedì 26 settembre, ore 9.30

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 All’ordine del giorno: question time, atti amministrativi, proposte di

legge, mozioni

(Acs) Perugia, 25 settembre 2023 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si

riunirà domani, martedì 26 settembre, alle ore 9.30, nella sede di Palazzo

Cesaroni, a Perugia. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta

immediata (question time), atti amministrativi, proposte di legge, mozioni.

La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube e sul sito

istituzionale dell’Assemblea (Alumbria.it), dove saranno anche disponibili

i lanci Acs sugli atti discussi, curati dall’Ufficio stampa di Palazzo

Cesaroni.

QUESTION TIME

“Chiusura definitiva del reparto di ostetricia e ginecologia

dell’ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto”, interroga De Luca

(M5S), risponde assessore Coletto.

“Futuro del collegio dell’Onaosi situato nel quartiere di Elce di

Perugia”, interrogano Mancini, Castellari e Puletti (Lega), risponde

l’assessore Coletto.

“Misure finalizzate a garantire rispetto del principio costituzionale di

uguaglianza sostanziale, il diritto alla salute e alla libertà di scelta ad

anziani e persone non autosufficienti”, interroga Bianconi (Misto),

risponde assessore Coletto.

“Intendimenti della Giunta regionale a seguito dell’adozione del Piano

nazionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna

selvatica”, interrogano Puletti, Castellari e Mancini (Lega), risponde

l’assessore Morroni.

“Danni causati da condizioni meteorologiche al comparto agroalimentare.

azioni conseguenti”, interroga Fora (Patto civico), risponde l’assessore

Morroni.

“Ridimensionamento scolastico a seguito della legge di bilancio nazionale

“l. 197/2022”, intendimenti della Giunta regionale”, interrogano Meloni,

Paparelli, Bori, Bettarelli (Pd), De Luca (M5S), Porzi e Bianconi (Misto),

risponde l’assessore Agabiti.

“Aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e

resilienza in Umbria”, interrogano Fioroni e Pastorelli (Lega), risponde la

presidente Tesei.

“Pnrr in Umbria. Mancanza di informazioni sul suo reale stato di attuazione

e sullo stato di avanzamento dei progetti”, interroga Meloni (Pd), risponde

la presidente Tesei.

ALTRI ATTI

“Bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 2022”.

Relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente Prima commissione).

Relatore di minoranza Donatella Porzi (vice presidente Prima commissione).

“Piano regionale integrato per la non autosufficienza (Prina) 2022-2024”,

relatore Eleonora Pace (presidente Terza commissione).

“Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale e

agricola”, proposta di legge a firma Fioroni, Pastorelli, Mancini, Rondini,

Carissimi, Peppucci, Puletti e Castellari (Lega), Nicchi (Misto). Relatore

Stefano Pastorelli.

“Istituzione e disciplina del registro regionale dei Comuni con prodotti

de.co”, proposta di legge a firma Mancini, Puletti, Peppucci, Fioroni e

Pastorelli. Relatore Valerio Mancini (presidente Seconda commissione).

“Progetto pilota per l’istituzione della figura di ostetrica di famiglia

/ comunità, intendimenti della Giunta regionale”, mozione a firma Porzi

(Misto).

“Riattivazione del tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di

Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi”, mozione a firma

Mancini (Lega).

“Realizzazione della stazione Alta velocità ferroviaria

‘Medioetruria’”, mozione a firma Bettarelli (Pd).

“Diffusione di servizi e strutture che promuovano lo svolgimento

dell’attività sportiva quale terapia complementare per i pazienti oncologici

e affetti da malattie croniche”, mozione a firma Carissimi (Lega).

“Rivalutazione importo annuale a carico dei taxi autorizzati all’accesso

in area aeroportuale”, mozione a firma Pastorelli e Fioroni (Lega). RED/

link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/75845