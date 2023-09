0925 galleria antiaerea spetialis

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa

GALLERIA ANTIAEREA QUINTINO SELLA

APERTURA STRAORDINARIA PER SPETIALIS. FESTIVAL DELLA SPEZIA ANTICA

La Spezia, 25 settembre 2023 – Apertura straordinaria della Galleria Antiaerea Quintino Sella in occasione di Spetialis. Festival della Spezia Antica, la prima grande manifestazione di rievocazione storica dal Medioevo all’Ottocento spezzino che si terrà il venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre con visite guidate, cortei, musica, spettacoli, danze, mestieri, duelli di combattenti e laboratori per adulti e bambini.

Durante il weekend dedicato a Spetialis, la Galleria Antiaerea, che ha l‘ingresso in via del Prione proprio sotto la scalinata Quintino Sella, avrà i seguenti orari: Venerdì 29 settembre dalle ore 17 alle ore 19, sabato 30 settembre dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 1ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

La narrazione della storia della città ha il suo momento culminante con il ricordo dei fatti terribili della Seconda Guerra Mondiale: il suono di una sirena antiaerea chiude il percorso e anticipa l’installazione dal titolo Sotto le bombe – La Spezia 18 aprile 1943. Qui è la galleria che diventa protagonista e si ripropone nel suo ruolo iniziale di Rifugio antiaereo, l’esperienza si fa interamente immersiva, voci smarrite e un baluginare di luci anticipano il bombardamento più violento che la città abbia mai subito.