Trudeau promette 650 milioni di dollari in più in aiuti militari all’Ucraina

(AGENPARL) - ROMA, 24 Settembre 2023 - Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato diverse misure di sostegno per l’Ucraina, tra cui assistenza militare, economica e umanitaria, promettendo anche un’ulteriore dimostrazione di sostegno diplomatico attraverso misure intese a punire la Russia durante la guerra.

“Continuiamo a imporre costi alla Russia e a garantire che i responsabili di questa invasione illegale e ingiustificabile non ne traggano beneficio”, ha detto Trudeau venerdì durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Ottawa, la capitale canadese.

Venerdì Zelenskyj si è rivolto anche al Parlamento canadese. È volato a Ottawa giovedì sera dopo gli incontri con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i legislatori a Washington. Mercoledì ha parlato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Canada e Ucraina hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro con i partner del G7 per studiare il sequestro e la confisca dei beni russi, anche quelli della Banca centrale russa, ha affermato Trudeau.

Il Canada ha inoltre aggiunto 63 persone ed entità russe all’elenco delle sanzioni del Paese, compresi “quelli complici del rapimento di bambini e della diffusione di disinformazione”, ha affermato Trudeau.

L’impegno del Canada a sostenere l’Ucraina includerà 650 milioni di dollari in nuova assistenza militare nei prossimi tre anni, ha affermato Trudeau.

https://x.com/JustinTrudeau/status/1705677289583759371?s=20

Il Canada fornirà all’Ucraina 50 veicoli blindati, compresi veicoli blindati per l’evacuazione medica costruiti a London, Ontario. Istruttori di piloti e manutentori per aerei da caccia F-16, supporto per la manutenzione dei carri armati Leopard 2, 35 droni con telecamere ad alta risoluzione, veicoli leggeri e munizioni fanno parte del pacchetto di supporto previsto, ha affermato Trudeau.

Il sostegno pluriennale includerà anche un contributo finanziario a un consorzio guidato dal Regno Unito che fornirà attrezzature di difesa aerea all’Ucraina, ha affermato Trudeau.

Il sostegno monetario del Canada continuerà nell’anno fiscale 2024, mentre i governi hanno anche firmato un accordo di libero scambio, ha affermato Trudeau.

Altre forme di assistenza alle organizzazioni non governative e al governo ucraino includeranno misure per migliorare la “resilienza informatica”, ricostruire le infrastrutture locali e assistere gli agricoltori. Il Canada prevede anche di contribuire con fondi per il monumento ai caduti nazionale dell’Ucraina e denaro per aumentare la disponibilità di supporto per la salute mentale al momento opportuno, ha affermato.

“Siamo qui assolutamente uniti nella nostra difesa della democrazia e nella nostra condanna dell’invasione dell’Ucraina non provocata, ingiustificata e inconcepibile da parte del presidente russo Vladimir Putin”, ha detto Trudeau.