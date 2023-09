Italian Softball Series: Forlì apre con una doppietta

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 La squadra romagnola apre la finale scudetto con una perentoria affermazione sul diamante di Caronno Pertusella e si prende un netto vantaggio sulla Rheavendors. Decisivo il potente attacco della formazione allenata da Francisca ma, specialmente in gara 1, è stata determinante anche la grande prestazione in pedana di Ilaria Cacciamani, capace di tenere a zero l’attacco varesino, concedendo solo una valida e ottenendo 15 strike-out.

Forlì si porta in netto vantaggio nella Finale Scudetto 2023. Le Italian Softball Series, iniziate sul diamante Francesco Nespoli di Caronno Pertusella, dicono che la formazione romagnola è in vantaggio 2-0 (8-0; 4-0 i parziali di gara 1 e gara 2) e la prossima settimana sul diamante della Polisportiva Buscherini di Forlì la Rheavendors sarà chiamata a una vera e propria impresa se vorrà ribaltare la situazione e portare nella propria bacheca il primo scudetto della propria storia. Al contrario, Forlì ha due match point a disposizione per conquistare il proprio sesto tricolore.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/20f1864a-b88a-2569-221d-ad5af37bba34.jpg]

Forlì apre le Italian Softball Series con una doppietta

In allegato alcune foto di gara 1 e gara 2 (Credit: Ezio Ratti/FIBS)