Europeo Baseball 2023: la rosa definitiva dell’Italia che inaugura domani l’impegno continentale contro l’Ungheria

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 Una rosa di 24 atleti selezionati dalla Serie A, con alcuni rinforzi da Oltreoceano, per un’Italia che dalla Repubblica Ceca guarda decisamente al futuro insieme al nuovo sponsor Steel Sport.

La riunione tecnica di sabato sera segna l’avvio ufficiale dell’Europeo di baseball numero 37, nell’occasione le delegazioni presentano i roster definitivi che schierano per la massima competizione continentale.

Per l’Italia anche una importante novità: si inaugura con il torneo la collaborazione con Steel Sport, la prestigiosa organizzazione statunitense che ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto fra i giovani atleti e le loro famiglie i valori di lealtà e determinazione che hanno guidato la vita di un grande del baseball e dello sport come Tommy Lasorda, all’insegna del suo motto: “You Gotta Believe!” Ci Devi Credere!

Lasorda ha guidato la panchina dei Los Angeles Dodgers per 21 anni fra il 1976 e il 1996, portandoli per 2 volte al titolo e conquistando a Sydney nel 2000 l’oro olimpico con gli Stati Uniti.

Dal lavoro dell’ultimo raduno iniziato 10 giorni or sono in Friuli Venezia Giulia e proseguito con le amichevoli di Brno, è emersa la rosa dei 24 atleti chiamati a rappresentare la maglia azzurra in questa occasione, agli ordini del manager Mike Piazza, del bench coach Gianguido Poma, dei coach Gian Mario Costa, Michele Gerali, Alessandro Fanfoni e Daniele Santolupo, del pitching coach Rolando Cretis, del bull-pen coach Roberto Corradini, del fisioterapista Marco Mennella e del dottor Davide Ortolina, coordinati dal team executive Massimo Baldi e guidati dal Presidente Federale Andrea Marcon, capo delegazione.

Rimane in delegazione il più giovane della delegazione: Andres Annunziata, diciassettenne catcher della Nazionale U23, che accumulerà ulteriore esperienza lavorando nel bullpen con i lanciatori.

Nome

Cognome

Club appartenenza

Club prestito

Aldegheri

Mattia

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Andretta

Maurizio

VITERBO BASEBALL CLUB

FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Artitzu

Marco

PORTA MORTARA B.S. NOVARA

BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

Astorri

Cesare

1B,DH

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Bassani

Alex

FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Battioni

Tommaso

COLLECCHIO B.C.

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Batista

Nathanael

REGGIO RAYS BASEBALL

SAN MARINO BASEBALL CLUB

Bocchi

Matteo

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Celli

Federico

SAN MARINO BASEBALL CLUB

Davis

Nick

NORTHEASTERN UNIVERSITY, BOSTON – USA

D’Orazio

AMARILLO SOD POODLES (AA AZ)

Friscia Jr

Vito

C,1B,OF

LEHIGH VALLEY IRON PIGS (AAA PHI)

Garcia

Robel

FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Mercuri

Mattia

2B,SS

NETTUNO B.C. 1945

Mineo

Alberto

NEW BLACK PANTHERS RONCHI

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Monello

Giulio

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Paolini

Ricardo

REGGIO RAYS BASEBALL

FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953

Pinazzi

Nicolò

MILANO BASEBALL 1946

Poma

Sebastiano

COLLECCHIO B.C.

1949 PARMA BASEBALL CLUB

Quattrini

Gabriele

BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA

MACERATA ANGELS

Scotti

Claudio

FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Sellaroli

Andrea

2B,OF

NETTUNO B.C. 1945

Sireus

Mattia

BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

Vassalotti

Michele

REGGIO RAYS BASEBALL

I PROFILI DEGLI AZZURRI

Primo impegno domenica alle 11 sul campo di Trebic contro l’Ungheria.

CALENDARIO SCARICABILE

TUTTO SULL’EUROPEO BASEBALL 2023

