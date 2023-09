[Comune Palermo] Amap – Dichiarazione Inzerillo

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 «L’Amap ancora una volta dimostra efficienza e tempestività. Oggi più che

mai è indispensabile sapere gestire il presente e programmare il futuro

perché la vera sfida per le amministrazioni locali riguarda la qualità dei

servizi al cittadino.

Oggi *(ieri, nd.r.)* l’azienda con l’approvazione del bilancio di esercizio

con un utile di 5,2 mil. di euro e con l’approvazione del Piano Industriale

pluriennale che prevede ingenti investimenti sull’intero territorio della

provincia gestito, ha gettato le basi per guardare al futuro con serenità,

sia per gli aspetti legati ai conti che per la politica di investimenti

strutturali nel territorio, sia per dare stabilità e sicurezza a tutti i

lavoratori.

In questo percorso è stato fondamentale anche l’attività svolta

dall’amministrazione comunale di Palermo, ha dato l’indispensabile sostegno

alla governance aziendale.

A nome del gruppo di Forza Italia intendiamo esprimere un apprezzamento nei

confronti dell’amministratore Unico di Amap, ing. Di Martino, che in questi

anni ha saputo garantire una identità moderna all’azienda sempre più

proiettata verso le sfide future».

Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale,

Giovanni Inzerillo.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo