(ARC) Istruzione: Rosolen, erogabili borse studio in uffici postali

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 Misura per studenti degli istituti secondari di secondo grado:

contributo per libri e trasporti (anno scolastico 2021/2022)

Trieste, 23 set – E’ stata completata la procedura di

erogazione delle borse di studio relative all’anno scolastico

2021/2022 a valere sul Fondo unico borse di studio (iniziativa

del Ministro dell’istruzione e del merito per il contrasto alla

dispersione scolastica e il potenziamento del diritto allo

Studio) e destinate agli studenti delle scuole secondarie di

secondo grado con reddito basso per l’acquisto di libri di testo,

per la mobilit? e trasporto, nonch? per l’accesso a beni e

servizi di natura culturale.

Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale all’istruzione

Alessia Rosolen, la quale ha spiegato che i beneficiari della

misura sono gli studenti ammessi al contributo Dote scuola che

appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE riferito all’anno

2022 sia pari o inferiore a 10mila euro.

L’esponente della Giunta regionale ha poi spiegato che le

famiglie o, se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari

individuati dalla Regione, per l’anno scolastico 2021/2022

possono ora ritirare il proprio contributo economico presso