0923 Stagione di Prosa Teatro Civico

AGENPARL) – sab 23 settembre 2023

Teatro

Civico

LASPEZIA

Stagione

di Prosa

202324

SAB 11 • DOM 12 NOVEMBRE 2023

Sonia Bergamasco in

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

con Sonia Bergamasco, Marta Cortellazzo Wiel,

Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti,

Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo, Valentino Villa

drammaturgia Linda Dalisi

regia Antonio Latella

produzione Teatro Stabile dell’Umbria

MER 06 DICEMBRE 2023

Lella Costa in

LE NOSTRE ANIME

DI NOTTE

tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf,

pubblicato in Italia da NN Editore

adattamento e traduzione di Emanuele Aldrovandi

con Lella Costa e Elia Schilton

regia Serena Sinigaglia

produzione Teatro Carcano

in collaborazione con Mismaonda

MAR 19 • MER 20 DICEMBRE 2023

Massimo Popolizio in

UNO SGUARDO

DAL PONTE

di Arthur Miller

traduzione Masolino D’Amico

con Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito,

Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino,

Gabriele Brunelli, Adriano Exacoustos

regia Massimo Popolizio

produzione Compagnia Umberto Orsini, Teatro di RomaTeatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro

Nazionale

MAR 09 • MER 10 GENNAIO 2024

Giuliana De Sio e

Alessandro Haber in

LA SIGNORA

DEL MARTEDÌ

di Massimo Carlotto

con Giuliana De Sio, Alessandro Haber

e con Paolo Sassanelli, Riccardo Festa

e Paolo Persi

regia Pierpaolo Sepe

produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo,

Goldenart Production e Teatro della Toscana

SAB 20 • DOM 21 GENNAIO 2024

Mummenschanz

I musicisti del silenzio in

50 YEARS

fondatori Andres Bossard, Floriana Frassetto,

Bernie Schürch

compagnia Christa Barrett/Sarah Lerch, Tess Burla,

Kevin Blaser/David Labanca, Floriana Frassetto,

Manuel Schunter

staff tecnico Eric Sauge

produzione Mummenschanz Stiftung

VEN 09 FEBBRAIO 2024

Ambra Angiolini in

OLIVA DENARO

dal romanzo di Viola Ardone

con Ambra Angiolini

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

produzione Agidi – Goldenart Production

SAB 24 • DOM 25 FEBBRAIO 2024

Alessio Boni e Iaia Forte in

ILIADE. Il gioco degli dei

uno spettacolo del Quadrivio

testo di Francesco Niccolini liberamente ispirato all’Iliade

di Omero

con (in o.a.) Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni,

Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni

drammaturgia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini

e Marcello Prayer

regia Roberto Aldorasi – Alessio Boni – Marcello Prayer

coproduzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo,

Fondazione Teatro della Toscana e Fondazione Teatro Donizetti di

Bergamo

MAR 05 • MER 06 MARZO 2024

Arturo Cirillo in

CYRANO DE BERGERAC

da Edmond Rostand

adattamento Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo

e con (in o.a.) Irene Ciani, Rosario Giglio,

Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini

regia Arturo Cirillo

produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli

– Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova,

Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale

MAR 12 MARZO 2024

Massimiliano Gallo in

AMANTI

una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo

con Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi,

Eleonora Russo e Diego D’Elia

produzione Teatro Diana

MER 20 • GIO 21 MARZO 2024

Andrea Bosca e

Gaia Aprea in

KARMA

di Xavi Moratò

con Andrea Bosca e Gaia Aprea

regia e traduzione Alessandro Maggi

coproduzione Teatro Nazionale di Genova, Teatro Civico

della Spezia, Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni

Produzioni

SAB 06 • DOM 07 APRILE 2024

Carrozzeria Orfeo in

SALVEREMO IL MONDO

PRIMA DELL’ALBA

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

con Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano,

Massimiliano Setti, Roberto Serpi, Ivan Zerbinati

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti,

Alessandro Tedeschi

consulenza filosofica Andrea Colamedici – TLON

coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro

Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli

– Teatro Bellini

MAR 16 APRILE 2024

Fausto Russo Alesi in

L’ARTE

DELLA COMMEDIA

di Eduardo De Filippo

adattamento Fausto Russo Alesi

con (in ordine di locandina) Fausto Russo Alesi,

David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron,

Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa,

Demian Troiano Hackman

regia Fausto Russo Alesi

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale,

Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Elledieffe

si ringrazia per la collaborazione il Piccolo Teatro di Milano

-Teatro d’Europa

EVENTO SPECIALE FUORI ABBONAMENTO

DOM 21 APRILE 2024

Marta Cuscunà in

EARTHBOUND

ovvero le storie delle Camille

liberamente ispirato a Staying with the trouble di Donna

Haraway (© 2016, Duke University Press)

di e con Marta Cuscunà

drammaturgia Giacomo Raffaelli

regia Marta Cuscunà

produzione Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale,

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Etnorama

con il sostegno di São Luiz Teatro Municipal (Lisbona)

con il supporto di Istituto Italiano di Cultura di Lisbona,

i-Portunus, A Tarumba – Teatro de Marionetas (Lisbona),

i cittadini e le cittadine che hanno aderito al progetto

#iosonoMecenate

