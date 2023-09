INVITO 22 SETTEMBRE 2023 ORE 18:30 PARCHEGGIO LIGNOLE

(AGENPARL) – ven 22 settembre 2023 Il Rotary Club Todi in visita alla rupe di Massa Martana

Invito 22 settembre 2023 ore 18:30 presso parcheggio Lignole

** Il Rotary Club Todi

in visita alla rupe di Massa Martana

————————————————————

Il 22 settembre prossimo alle 19 il Teatro Consortium di Massa Martana ospiterà un’iniziativa proposta dal Rotary Club di Todi e patrocinata dal Comune di Massa Martana.

Con la promozione di questo evento il Rotary Club Todi intende far conoscere il progetto di consolidamento della Rupe e di rifacimento delle mura di Massa Martana, oltre a rendere omaggio al progettista, l’ingegnere massetano Giuseppe Federici che, con questo progetto, ha vinto il concorso internazionale “The plan Award 2022”, nella categoria di recupero e riqualificazione urbana, in gara con uno stuolo di concorrenti di tutto il mondo. Un risultato che ha dato prestigio a lui e a Massa Martana.

L’ing. Federici presenterà e illustrerà il progetto con una conferenza che avrà inizio alle 19,15 e che sarà preceduta alle 18,30 da una passeggiata lungo le mura del borgo.

Info e prenotazione:

Sindaco Comune Massa Martana – dott. Francesco Federici

============================================================

Responsabile Servizio Affari Generali

Ivana Saraca Volpini

Fax. 075/889109

COMUNE DI MASSA MARTANA