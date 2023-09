Comunicato Alla Gift Fair 2023 di Taormina (23-25 settembre, inaugurazione sabato 23 alle 10,30) un focus sulle ceramiche di Caltagirone. Il programma delle conferenze

(AGENPARL) – ven 22 settembre 2023 Gift Fair 2023 a Taormina

Dal 23 al 25 settembre Cento espositori e un focus sulle ceramiche di Caltagirone. Inaugurazione sabato 23, alle 10,30. Il programma delle conferenzeComunicato stampa

Giunta alla sua 23esima edizione, Gift Fair, la fiera dedicata a tavola, regalo, bomboniera, tessuti e complementi d’arredo, torna nella struttura del Palalumbi di Taormina, con la presenza di cento espositori e un focus dedicato alle ceramiche di Caltagirone. La manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 25 settembre, è da anni uno degli appuntamenti di riferimento del calendario fieristico nazionale ed è riservata esclusivamente agli operatori specializzati. Produttori, importatori e distributori dei settori di riferimento presenteranno in anteprima nazionale le collezioni 2024, anticipando i trend della prossima stagione.

“L’edizione 2023 – spiega il direttore di Gift Fair Giovanni Mirulla – torna a Taormina con l’obiettivo di posizionare la manifestazione a livello internazionale. Infatti, si creano i presupposti per organizzare missioni di operatori stranieri in collaborazione con alcune Camere di Commercio italiane all’estero, facendo leva sulla vocazione internazionale di Taormina. Inoltre, risulta che la sede di Taormina è la più gradita, soprattutto per la sua posizione strategica nel tradizionale bacino d’utenza della manifestazione che abbraccia oltre seimila punti vendita distribuiti fra Sicilia e Calabria e si estende fino a Malta”. La tradizione di bomboniere e confetti, di artigianato d’arte e regali è infatti fortemente radicata nel mercato siciliano e in quello calabrese e rappresenta una garanzia di fatturato per le aziende espositrici. La nuova tendenza delle fiere specializzate B2B è racchiusa in tre parole: facili, vicine, economiche. La Gift Fair è facile da allestire e da gestire; vicina perché i visitatori possono concludere la loro visita nell’arco di una giornata; economica, di conseguenza, sia per gli espositori che per i visitatori.

Focus sulle ceramiche di Caltagirone

Caltagirone, capitale siciliana della ceramica e uno dei più importanti centri produttivi europei, avrà uno spazio espositivo dedicato, con la partecipazione di alcune delle più note botteghe calatine e un workshop con dimostrazioni della lavorazione. L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’AiCC e il Comune di Caltagirone, sarà il primo appuntamento con le città della ceramica: di anno in anno la Gift Fair ospiterà infatti un focus sui maggiori Comuni italiani di affermata tradizione ceramica. All’evento hanno aderito dieci aziende in rappresentanza della migliore tradizione ceramica calatina, la quale vanta una storia millenaria e la cui eccellenza è apprezzata in tutto il mondo. Insomma, una vacanza di lavoro dove il mercato c’è: mai come quest’anno il noto claim della Gift Fair risulta efficace e centrato.

Anteprima collezioni 2024

