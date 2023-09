(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 Emergenza migranti: Cestari (ItalAfrica), un Piano Marshall di cooperazione

Europa-Africa

“In questa fase di grande emergenza per i continui flussi migratori in

Italia tra i provvedimenti che il Governo si appresta a varare torna il

tema del rapporto tra Unione europea e Paesi del continente africano che

non deve basarsi solamente su misure per arginare il fenomeno delle

migrazioni. E’ questa la strada da percorrere con maggiore speditezza, con

azioni e risorse finanziarie adeguate, attraverso un Piano Marshall di

cooperazione Europa-Africa”. E’ quanto sostiene il Presidente della Camera

ItalAfrica Alfredo Carmine Cestari per il quale gli arrivi più numerosi da

giorni sono da Guinea (15.138 sbarcati nel 2023), seguita da Costa d’Avorio

(14.282), Tunisia (11.694) ed Egitto (8.422). Il punto di partenza – ha

aggiunto – sono la cooperazione allo sviluppo e le politiche di

partenariato tra l’Europa e i paesi del continente africano. Bisogna

mettere in campo iniziative sinergiche non solo nei Paesi da cui partono le

navi dirette verso l’Italia e l’Europa, ma soprattutto negli Stati

dell’Africa centrale da cui spesso prendono il via i “viaggi della

speranza” di decine di migliaia di giovani che fuggono al destino segnato

di mancanza di lavoro e fame. Con iniziative di cooperazione mirate ed

efficaci, che coinvolgano non solo gli Stati, ma anche le aziende, è

possibile ridurre sensibilmente i flussi, creando occupazione in loco ed

evitando ai paesi africani la perdita di capitale umano e intellettuale

indispensabile al loro sviluppo economico e civile”, ha continuato Cestari.

“Abbiamo sentito parlare di un “addendum” al Piano Mattei che affronti

questi temi con un approccio nuovo e le risorse devono puntare a

partenariati strategici, ad esempio nel settore energetico. Sono d’accordo

con la Premier Meloni: il tema non è solo migratorio, abbiamo bisogno di

soldi per risolvere il problema che non devono essere spesi solo su a

livello di sicurezza, abbiamo bisogno di cooperazione con Paesi del

Mediterraneo e dell’Africa. Servono partnership ad esempio nel settore

dell’energia, tenuto conto che il continente africano è un grande

produttore di energia e l’UE può sostenere il loro sviluppo e lavorare

insieme. Su questi progetti strategici, a cui l’Italia sta lavorando,

ItalAfrica può offrire tutta la sua esperienza di lavoro da anni nei Paesi

Africani. Anche noi come la Premier –ha proseguito Cestari – ci poniamo la

‘mission’ di recuperare il ruolo strategico nel Mediterraneo attraverso un

tessuto relazionale ed imprenditoriale che vada oltre la semplice

assistenza, potenziando la rete di interscambio e, soprattutto, una

reciprocità produttiva che significa, prima di tutto dare un aiuto efficace

alle economie dei Paesi Africani e fermare i flussi migratori irregolari

verso l’Europa. A questo mira il progetto “Sud Polo Magnetico”, pensato

dalla Camera ItalAfrica in un’ottica di sviluppo e innovazione, per le

imprese del Mezzogiorno d’Italia e per quelle africane”.