(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 Aggiornamento fortunale delle 19,40

A seguito del fortunale che ha interessato poche ore fa una zona compresa tra Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Antonio si segnala l’interruzione di alcune strade sulle quali stanno intervenendo i Vigili del fuoco per rimuovere gli alberi abbattuti. La tromba d’aria ha divelto anche numerosi pali della corrente elettrica e diverse zone risultano senza luce. Si è attivata Enel per gli interventi di ripristino.

Si informa che per quanto riguarda i bambini che frequentano il centro ricreativo estivo del nido d’infanzia “Il grillo parlante” di Savarna saranno accolti nel nido d’infanzia “Era dei bimbi” di via Chiavica Romea a Ravenna quelli dagli 0 ai 3 anni e nella scuola dell’infanzia Pasi di via Rasponi a Ravenna quelli dai 3 ai 6 anni.

