(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 Ravenna, 21 luglio 2023

Martedì 25 luglio un’assemblea pubblica per presentare la Casa della Comunità di Castiglione

Il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia e Ausl Romagna, in collaborazione con il Consiglio territoriale di Castiglione e il Consiglio di zona di Castiglione di Cervia, organizzano un’assemblea pubblica per presentare la Casa della Comunità di Castiglione, di prossima inaugurazione. L’appuntamento è fissato per martedì 25 luglio alle 20.45 presso la sala “Tamerice” in via Vittorio Veneto 21 a Castiglione.

Saranno presenti: il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, il sindaco di Cervia Massimo Medri, Roberta Mazzoni, direttore del Distretto sanitario di Ravenna, Cervia e Russi, l’assessora alla Sanità e servizi sociali del Comune di Cervia Bianca Maria Manzi, Mauro Marabini, direttore U.O. Cure Primarie, Elena Masinelli U.O. Progettazione e Attività Tecnica, Antonella Cerchierini responsabile Infermieristica di Dipartimento Cure Primarie, rappresentanti del Consiglio territoriale di Castiglione e del Consiglio di zona di Castiglione di Cervia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.