DL ALLUVIONE: ANBTI-CONFCOMMERCIO, “BENE POSSIBILITÀ DI ACCESSO A FONDO TURISMO ANCHE PER BUS TURISTICI”

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 Anche le aziende del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente avranno la possibilità di accedere al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. È quanto emerge dall’approvazione di un emendamento al Dl Alluvione durante l’esame in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. L’emendamento equipara dunque le aziende dei bus turistici a tutte le altre categorie sostenute dalle Istituzioni in questa fase di ripartenza dopo i danni provocati dall’alluvione. “Il dolore e la devastazione portati da tragedie immani come quella dello scorso maggio non possono essere alleviati da niente e da nessuno, ma siamo sinceramente orgogliosi che le Istituzioni abbiano dimostrato importante sensibilità ed attenzione al settore dei bus turistici ed alle necessità della categoria che erano state rappresentate con decisione dalla nostra Associazione”, commenta Ricardo Verona, Presidente di AN.BTI – Confcommercio. “Desidero ringraziare tutti i gruppi politici presenti in Parlamento, senza alcuna eccezione, che si sono spesi per giungere a questo importante risultato condiviso ed il Ministero del Turismo ed il Governo nella sua totalità per aver giudicato favorevolmente questa proposta emendativa determinante per infondere fiducia in quegli imprenditori ed in quei lavoratori che, per l’ennesima volta, sono oggi chiamati a rialzarsi ed a ripartire tra’ innumerevoli difficoltà”, ha concluso Verona.

