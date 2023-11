Bilancio, l’intervento di Cifarelli

(AGENPARL) mer 17 maggio 2023

“Il Documento di Economia e Finanza Regionale che dovrebbe configurare l’insieme delle ‘cose da fare’ (la struttura appunto) guidato da un chiaro indirizzo politico in rapporto ai concetti di organizzazione e di condivisione sociale, in realtà non è altro che la fotocopia sbiadita del Piano Strategico Regionale con l’aggravante che, dopo un anno e mezzo, alcuni settori strategici per la vita economica e sociale della regione sono ancora di più sprofondati nella inefficienza e nell’immobilismo”.

Così il capogruppo del Pd, Roberto Cifarelli, nel suo intervento nel corso della riunione del Consiglio regionale dedicato al bilancio.

Si allega intervento completo

Fonte/Source: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1120&id=251522&value=consiglioInforma